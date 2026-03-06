Däckskiftare sökes i Sollentuna

Submit AB / Montörsjobb / Stockholm
2026-03-06


Nu söker vi på Submit däckmontörer / däckskiftare till vår kund i Sollentuna.
Har du slutfört fordonsprogrammet eller har tidigare erfarenhet som skiftare är det här en grym möjlighet att komma in på ett av landets mest etablerade däckspecialister med både möjligheter för jobb efter säsongen såväl som referenser med tyngd till framtida jobbansökningar.
Vi söker dig som vill gå från arbetsdagen med en känsla av att ha jobbat hårt, har tidigare erfarenhet av däckskifte samt känner en stolthet i att göra jobbet på ett effektivt och korrekt sätt.

Publiceringsdatum
2026-03-06

Kvalifikationer
Erfarenhet av däckskifte

Mentalt och fysiskt stark

God svenska i tal och skrift - Alt. flytande engelska

Meriter:

B-körkort

Fordonsutbildning


Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Sollentuna
Start: 20 mars
Är du den vi söker? Skicka då in din ansökan redan idag! Har du frågor kring tjänsten kan du maila fritz@submitbemanning.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7344709-1878892".

Arbetsgivare
Submit AB (org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta)
131 54  NACKA

Arbetsplats
Submit Bemanning

Jobbnummer
9782250

