Däckskiftare säsong
2025-10-03
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Auxante AB i Haninge
, Linköping
, Jönköping
, Finspång
, Norrköping
Arbetsuppgifter
Som däckskiftare kommer du att:
Byta och montera däck på personbilar
Kontrollera mönsterdjup och lufttryck
Säkerställa att arbetet utförs på ett säkert och effektivt sätt
Vid behov assistera i verkstaden med enklare arbetsuppgifter
Tjänsten gäller under däckskiftessäsongen och kan vara både på heltid och deltid beroende på behov. Start sker enligt överenskommelse.Profil
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av däckskifte eller ett allmänt tekniskt intresse
Är noggrann, ansvarsfull och gillar fysiskt arbete
Trivs med ett högt arbetstempo under intensiva perioder
Är flexibel och kan arbeta både självständigt och i teamOm företaget
Vi har en modern däckverkstad med fokus på service, kvalitet och kundnöjdhet. Vi hjälper både privatpersoner och företag med däckskifte, balansering, förvaring och allt som rör däck och hjul. Med vår erfarenhet och personliga service ser vi till att varje kund får en trygg och smidig upplevelse oavsett om det gäller säsongsskifte eller akuta behov.
Auxante AB är ett svenskt bemannings och rekryteringsbolag som riktar sig till industrin. Det är ett familjeföretag som, genom sina egna erfarenheter inom industriell tillverkning och andra service- och installationsyrken födde idén om ett företag, med syfte att bistå branschens rekryteringsbehov. Så grundades Auxante med ambitionen att engagera och sysselsätta skickliga tjänstemän och yrkesarbetare i Sverige. Ersättning
