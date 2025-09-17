Däckskiftare | Lernia | Skövde
Lernia Bemanning AB / Montörsjobb / Skövde Visa alla montörsjobb i Skövde
2025-09-17
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Har du ett intresse för bilar och gillar att meka och vet hur man byter hjul? Har du en känsla för service och trivs du med att arbeta fysiskt? Vi söker nu däckskiftare för sommarsäsongen till Lindströms Bil i Skövde
Lindströms Bil är ett familjeföretag som finns på 7 orter. Vi värnar om att behålla den familjära känslan. Vi jobbar dagligen utifrån våra värderingar i Toyota Way och Lindström Way. Det är vad vi kallar BRiT - Best Retailer in Town! Vi är sedan mer än 50 år auktoriserade återförsäljare för Toyota och Lexus. Vi har fullserviceanläggningar med bilförsäljning, serviceverkstad och reservdelsförsäljning i Falköping, Skövde, Alingsås, Trollhättan, Borås, Jönköping och Värnamo.
Lindströms Bil vinner "Ichiban 2024 - Best Retailer in Town" i Sverige och "An employer of choice" som tilldelas den Toyota-återförsäljare som anses vara den bästa arbetsgivaren i Europa.
OM TJÄNSTEN
Du kommer att arbeta som däckskiftare hos kund under en intensiv säsong då kunder behöver byta till vinterdäck. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att byta och balansera däck efter kundens önskemål. Arbetet ställer höga krav på ansvarstagande, noggrannhet och initiativtagande. Du kommer arbeta tillsammans med ett team där alla behövs för att bidra till högsta och bästa kvalité.
OM DIG
För att vara aktuell för denna tjänst krävs:
• Manuellt körkort och tillgång till bil
• Tidigare erfarenhet av däckskifte
• Goda kunskaper i svenska - tal och skrift
• God fysik
• Hög arbetsmoral Publiceringsdatum2025-09-17Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är självständig, stresstålig, noggrann, kvalitetsmedveten och bilintresserad. Du har en god förmåga att hantera en hög arbetsbelastning, ta ansvar för och hålla ordning på ditt ansvarsområde samt kan arbeta mot uppsatta mål och deadlines. Du är flexibel och har inga problem med att arbeta eventuell övertid och som person är du en utåtriktad och social lagspelare som gärna arbetar i grupp.
OM ANSTÄLLNINGEN
• Placeringsort: Skövde
• Tjänstgöringsgrad: dagtid
• Tillträde efter överenskommelse
• Anställningsform: heltid, visstid
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta Erkan Demirbag, erkan.demirbag@lernia.se
.
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9513733