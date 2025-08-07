Däckskiftare/lagerpersonal
Pima Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Södertälje Visa alla montörsjobb i Södertälje
2025-08-07
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pima Bemanning & Rekrytering AB i Södertälje
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Däckmontör - SödertäljeOm tjänsten
Vi söker däckmontörer till vår fräscha och välorganiserade verkstad i Södertälje. Du kommer att arbeta i en rymlig och städad lokal utrustad med allt du behöver för att utföra arbetet professionellt - bland annat mutterpistoler, lyftpallar, balanseringsmaskiner och monteringsutrustning.Dina arbetsuppgifter
Skifte, montering och balansering av däck på personbilar
Kontroll av däckens skick och lufttryck
Hålla arbetsplatsen ren och säkerProfilKvalifikationer
Erfarenhet av däckarbete är meriterande men inget krav
God fysik - arbetet är stundtals tungt
Du är noggrann, pålitlig och trivs med att arbeta i team
B-körkort är ett plus
Vi erbjuder
En modern och ren arbetsmiljö
Trevliga kollegor och god stämning i teamet
Med chans för möjlighet till längre anställning efter säsongOm företaget
Pima Bemanning & Rekrytering AB är ett auktoriserat bemanningsföretag. Våra rekryterare och konsultchefer/chefer har mer än 25 års erfarenhet från att bemanna konsultuppdrag. Vi finns idag med kontor i Södertälje och i Stockholm. Läs mer på Pimabemanning.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "141". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pima Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556764-9446), http://www.pimabemanning.se/ Arbetsplats
Pima Bemanning AB Kontakt
Ingela Stengel-Dahl ingela@pimabemanning.se Jobbnummer
9449108