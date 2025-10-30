Däckskiftare/lagerjobb

Pima Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Eskilstuna
2025-10-30


Publiceringsdatum
2025-10-30

Arbetsuppgifter
Däckmontörer sökes!

Vi söker däckmontörer för säsongsarbete hos en av våra kunder. Arbetsuppgifterna innefattar montering av däck på personbilar samt en del lagerarbete. Erfarenhet är meriterande, men du får upplärning på plats.Du kommer att arbeta i en rymlig och städad lokal utrustad med allt du behöver för att utföra arbetet professionellt - bland annat mutterpistoler, lyftpallar, balanseringsmaskiner och monteringsutrustning.

Dina arbetsuppgifter
Skifte, montering och balansering av däck på personbilar

Kontroll av däckens skick och lufttryck

Hålla arbetsplatsen ren och säker

Kundkontakt i vissa fall

Vi erbjuder

En modern och ren arbetsmiljö

Trevliga kollegor och god stämning i teamet

Profil
Vi söker dig som:
• Har B-körkort
• Är noggrann och serviceinriktad
• Trivs med att arbeta i grupp men kan även jobba självständigt
• Är flexibel och kan hantera varierande arbetsuppgifter
• Truck vana är meriterande
• kan tid anpassning och är pålitlig

Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan idag! ????

Om företaget
Pima Bemanning & Rekrytering AB är ett auktoriserat bemanningsföretag. Våra rekryterare och konsultchefer/chefer har mer än 25 års erfarenhet från att bemanna konsultuppdrag. Vi finns idag med kontor i Södertälje och i Stockholm. Läs mer på Pimabemanning.se

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "147".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pima Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556764-9446), http://www.pimabemanning.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Pima Bemanning AB

Kontakt
Ingela Stengel-Dahl
ingela@pimabemanning.se

Jobbnummer
9581583

