Däckskiftare inför säsong

Har du ett intresse för bilar och har erfarenhet inom däckskifte och mek? Tycker du om att arbeta fysiskt och i högt tempo? Då kan vi ha jobbet för dig!
Om kundföretaget
Kundföretaget är en de största aktörerna inom bilvård och verkstad i Norden. Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Dina främsta arbetsuppgifter kommer inkludera däckskifte från sommardäck till vinterdäck på däckverkstad. Utöver det kan arbete inom service, hämtning och lämning av däck, tvätt mm. utföras. Detta gör du tillsammans med härliga kollegor i ett högt tempo. Kvalifikationer
• Positivt synsätt till ett ganska tufft arbete
• Du bör tycka om att arbeta i ett högt tempo
• God fysik och noggrann
• Pålitlig och trevlig
• Goda kunskaper i svenska språket då det används i mötet med kund
• B-körkort (manuell)
Meriterande
• Tidigare arbetat som däckmontör/däckskiftare
• Mek erfarenhet
• Tillgång till bil Anställningsvillkor
Start: Oktober
Ort: Höganäs
Arbetstider: 7.00-16.00 + eventuell övertid
Omfattning: Heltid under säsong (ca 5 veckor). Efter säsong kan även andra arbete erbjudas för den skötsamma. Profil
Du som person bör ha ett gott förhållningssätt till tuffa arbetsuppgifter. Din förmåga att samarbeta tillsammans med kollegor är god, samtidigt som du bidrar med ett gott humör. Att vara pålitlig och komma i tid ser du som en självklarhet. Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
