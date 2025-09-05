Däckmontör / Däckbytare
Wikan Personal AB / Montörsjobb / Sölvesborg Visa alla montörsjobb i Sölvesborg
2025-09-05
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Sölvesborg
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Är du i god kondition och trivs med ett fysiskt arbete? Vår kund i Sölvesborg söker en ansvarsfull och social medarbetare för att förstärka deras team under högsäsongen.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Arbeta med däckbyte på personbilar
• Tvätta hjul
• Lägga på och av däck
• Laga punkteringar
För oss är de självklart att du ser ordning och reda som en vana.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som:
• Är i god fysisk form och trivs med att lyfta och arbeta fysiskt
• Kan hantera stressiga situationer
• Är social, trevlig och har lätt för att samarbeta
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Är minst 18 år gammal
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet utav däckskifte sen tidigare samt att du har B-körkort.
Välkommen med din ansökan redan idag då vi tillämpar löpande urval.
Information och kontakt
Tjänsten är placerad i Sölvesborg.
Detta är en säsongsanställning men för rätt person kan det leda till vidare anställning.
Arbetet är heltid, kl 7-17 mån-fre, men kan bli förskjuten arbetstid i enstaka fall.
Vi tar endast emot din ansökan via vår hemsida. Sök snarast då tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden dock senast 30/9.
Har du frågor eller funderingar? kontakta Hanna Nyberg, 044-590 65 14.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13599". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanna Nyberg 044- 590 65 14 Jobbnummer
9494834