Däckmontör
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vianor söker däckmontör till vår verkstad i Spånga
Är du en skicklig däckmontör som arbetat med tyngre fordon? Brinner du för reparation och kundservice? Vill du bli en del av vår växande kedja och landets bekvämaste "one-stop-shop" inom bil- och däckservice? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker nu en däckmontör, med inriktning på tunga fordon & maskiner till vår verkstad i Spånga. Som medarbetare hos oss på Vianor utgör du en viktig del i vårt arbete för att göra vår kunds resa så bekväm och säker som möjligt. Du kommer att arbeta på vår fullserviceverkstad som erbjuder bilservice till personbilar och lätta lastbilar samt däckservice till alla typer av fordon och maskiner.
Vilka är vi?
Vianor är med sina cirka 170 egna verkstäder och 140 Vianor-partnerverkstäder en av Nordens största däck- och bilservicekedja. Vi sätter säkerheten först för våra kunder och personal och du kan alltid känna dig säker efter att du besökt oss.
Vem är du?
Du är starkt serviceinriktad, ansvarstagande och är van att hugga i när och där det behövs
Du är flexibel, tycker om att arbeta självständigt men fungerar lika bra i team
Du har tidigare arbetat med liknande uppgifter och har även gärna försäljningserfarenhet
Meriterande med C-körkort och erfarenhet av bilservice
B-körkort är ett krav
Vad kommer du att få göra?
Däckservice till alla typer av fordon; personbil, SUV, lätt lastbil, lastbil samt tunga fordon, så som jord- & skogsbruk och entreprenad.
Reparation, montering, skifte och balansering av sommar/vinterhjul
Servicearbete på väg samt ute på fält kan förekomma
Vad är det bästa med att jobba på Vianor i Spånga?
Ett spännande och utmanande jobb där maximal kundservice går före allt annat
Ett självständigt jobb där du kan utveckla dina yrkeskunskaper, samtidigt som vi hjälps åt och är varandras bollplank.
En del av vårt team som idag består av totalt 4 medarbetare. Hos oss råder god stämning och laganda!
Vi erbjuder dessutom ett antal internutbildningar och friskvårdsbidrag.
Tjänsten är heltid och tillsvidare med provanställning. Vi behandlar alla ansökningar löpande och tjänsten tillsätts så fort som möjligt. Vianor vill spegla mångfalden i samhället så alla ansökningar är välkomna.
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka inte att skicka din ansökan eller eventuella frågor till oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
