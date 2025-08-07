däckmontör
Pima Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Trosa Visa alla montörsjobb i Trosa
2025-08-07
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pima Bemanning & Rekrytering AB i Trosa
, Nykvarn
, Södertälje
, Nyköping
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Är du intresserad av att lära dig att arbeta med däck eller är du redan en erfaren däck montör? Då har vi den perfekta möjligheten för dig!
Vi har ett antal olika arbetsuppgifter. Det här är ett jobb med fart och fläkt, i verkstads teamet som jobbar med personbilar på plats så arbetar du med en kollega på varje bil som kommer in och skiftar däck. Du får en upplärning på plats i verkstaden vid behov , men alltid en digital utbildning/introduktion innan start. Dina arbetsuppgifter
Skifte, montering och balansering av däck på personbilar
Kontroll av däckens skick och lufttryck
Hålla arbetsplatsen ren och säker
Välkommen med din ansökan.ProfilKvalifikationer
Erfarenhet av däckarbete är meriterande men inget krav
God fysik - arbetet är stundtals tungt
Du är noggrann, pålitlig och trivs med att arbeta i team
B-körkort är ett plus
Vi erbjuder
En modern och ren arbetsmiljö
Trevliga kollegor och god stämning i teametOm företaget
Pima Bemanning & Rekrytering AB är ett auktoriserat bemanningsföretag. Våra rekryterare och konsultchefer/chefer har mer än 25 års erfarenhet från att bemanna konsultuppdrag. Vi finns idag med kontor i Södertälje och i Stockholm. Läs mer på Pimabemanning.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "142". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pima Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556764-9446), http://www.pimabemanning.se/ Arbetsplats
Pima Bemanning AB Kontakt
Ingela Stengel-Dahl ingela@pimabemanning.se Jobbnummer
9449124