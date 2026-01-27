däckmontör
Pima Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Trosa Visa alla montörsjobb i Trosa
2026-01-27
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pima Bemanning & Rekrytering AB i Trosa
, Nykvarn
, Södertälje
, Nyköping
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Är du bil intresserad? Då har vi den perfekta möjligheten för dig!
Det här är ett jobb med fart och fläkt, i ett sammansvetsat verkstads team jobbar du med personbilar. På plats så arbetar du med en kollega på varje bil som kommer in och skiftar däck. Du får en upplärning på plats i verkstaden vid behov , men alltid en digital utbildning/introduktion innan start. Dina arbetsuppgifter
Skifte, montering och balansering av däck på personbilar
Kontroll av däckens skick och lufttryck
Hålla arbetsplatsen ren och säker
Välkommen med din ansökan. Omgående start ifall du är en passande kandidat!ProfilKvalifikationer
Erfarenhet av däckarbete är meriterande men inget krav
God fysik - arbetet är stundtals tungt
Du är noggrann, pålitlig och trivs med att arbeta i team
B-körkort är ett plus
Vi erbjuder
En modern och ren arbetsmiljö
Trevliga kollegor och god stämning i teametOm företaget
Pima Bemanning & Rekrytering AB är ett auktoriserat bemanningsföretag. Våra rekryterare och konsultchefer/chefer har mer än 25 års erfarenhet från att bemanna konsultuppdrag. Vi finns idag med kontor i Södertälje och i Stockholm. Läs mer på Pimabemanning.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "142". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pima Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556764-9446), http://www.pimabemanning.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pima Bemanning AB Kontakt
Ingela Stengel-Dahl ingela@pimabemanning.se Jobbnummer
9707117