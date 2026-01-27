däckmontör

Pima Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Trosa
2026-01-27


Publiceringsdatum
2026-01-27

Arbetsuppgifter
Är du bil intresserad? Då har vi den perfekta möjligheten för dig!
Det här är ett jobb med fart och fläkt, i ett sammansvetsat verkstads team jobbar du med personbilar. På plats så arbetar du med en kollega på varje bil som kommer in och skiftar däck. Du får en upplärning på plats i verkstaden vid behov , men alltid en digital utbildning/introduktion innan start.

Dina arbetsuppgifter
Skifte, montering och balansering av däck på personbilar

Kontroll av däckens skick och lufttryck

Hålla arbetsplatsen ren och säker

Välkommen med din ansökan. Omgående start ifall du är en passande kandidat!

Profil
Kvalifikationer
Erfarenhet av däckarbete är meriterande men inget krav

God fysik - arbetet är stundtals tungt

Du är noggrann, pålitlig och trivs med att arbeta i team

B-körkort är ett plus

Vi erbjuder

En modern och ren arbetsmiljö

Trevliga kollegor och god stämning i teamet

Om företaget
Pima Bemanning & Rekrytering AB är ett auktoriserat bemanningsföretag. Våra rekryterare och konsultchefer/chefer har mer än 25 års erfarenhet från att bemanna konsultuppdrag. Vi finns idag med kontor i Södertälje och i Stockholm. Läs mer på Pimabemanning.se

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "142".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pima Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556764-9446), http://www.pimabemanning.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Pima Bemanning AB

Kontakt
Ingela Stengel-Dahl
ingela@pimabemanning.se

Jobbnummer
9707117

