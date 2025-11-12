Cykelburen Affischerare, helgarbete
Saps Service Management AB / Servicepersonaljobb / Stockholm Visa alla servicepersonaljobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saps Service Management AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
OM Saps
På engelska betyder Saps livskraft och det är en mycket bra beskrivning på vad vi erbjuder företag och offentliga verksamheter runt om i Sverige. Saps Service Management finns över hela landet och erbjuder den bästa servicen inom affärsområdena Fastighet och Infrastruktur. Vår service frigör tid och energi för våra kunder, som de kan investera i sina verksamheter.
Vi är ett expansivt och entreprenörsdrivet företag med stora visioner. Vi finns idag på den svenska marknaden med över 200 medarbetare, och tillväxten kommer att fortsätta.
Våra medarbetare visar ett stort engagemang, kompetens och initiativförmåga vilket gör att vi kan leverera Sveriges bästa kundservice. Vi uppmuntrar vår personal till att bidra till vår utveckling genom att komma med egna kreativa idéer i nära samarbete med våra kunder och kollegor.
Arbetsdagar: Lördag-Söndag 2 - 3 dagar varje vecka alt. vid behov Arbetssätt: Arbete, där man tar sig runt på cykel för att affischera på olika platser i Stockholms innerstad
God lokalkännedom och van vid tempo Arbetsuppgifter:
Affischering av evenemang, reklam och kampanjer
Planering och effektiv hantering av material
Enklare logistik hantering kring affischer och utrustning
Vad vi söker i dig
* Är ansvarsfull, noggrann och självgående * Trivs med att arbeta utomhus och i ett team * God vana att cykla i innerstadsmiljö * Vana med GPS - koordinater, Excell. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saps Service Management AB
(org.nr 556701-7115), https://saps.se Arbetsplats
Saps Service Management AB Kontakt
Mats Johansson mats.johansson@saps-group.com 0703-446703 Jobbnummer
9600968