Cybersäkerhetsspecialist
Hi3G Access AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-26
eller i hela Sverige
Är du en erfaren cybersäkerhetsspecialist som vill ligga steget före hoten och göra verklig skillnad? På Tre får du en nyckelroll i att stärka och utveckla vårt cyberförsvar. Vi levererar kritisk infrastruktur och bidrar direkt till samhällsnyttan genom att säkerställa att viktiga funktioner fungerar som de ska. Tillsammans ansvarar vi för att vårt mobilnät - i både Sverige och Danmark - håller högsta kvalitet och ger våra kunder en trygg och stabil upplevelse.
Om rollen I denna roll kommer du att definiera, utveckla och upprätthålla att våra kunder använder ett säkert och robust nät. Tillsammans med övriga kollegor i teamet kommer du utveckla vårt cyberförsvar genom att arbeta långsiktigt för att säkerställa att nätet och våra system uppfyller alla säkerhetskrav i Sverige och Danmark. Vårt nät går mot en alltmer automatiserad övervakning där den stora volymen data kräver allt effektivare arbetssätt. Vi står inför en utmanande och spännande förändringsresa!
Då säkerhet och drift är både proaktivt, händelsestyrt och rutin, gillar du "The heat of the moment", men strävar efter att skapa förutsägbarhet. Du styr självständigt dina arbetsuppgifter tillsammans med teamet och du kommer även att ha ett nära samarbete med kollegor inom nätorganisationen och i vissa fall leverantörer. Rollen är operativ och varierande och passar dig som tycker om att arbeta brett inom ditt område, med fokus på genomförande.
Du kommer se fram emot att
- bli en del av ett nyckelteam på Tre där vårt nät är en viktig kugge för alla våra tjänster och produkter i Sverige och Danmark
- vara med på resan att forma ett modernt angreppssätt till säkerhetsarkitektur
- jobba på en av Sveriges bästa arbetsplatser, enligt Great Place To Work samt att vi är topprankade hos Karriärföretagen av IT-Young Professionals
- tillhöra en arbetsgivare som vill bidra till att kvinnor vill välja och stanna kvar inom teknikbranschen, vi är stolta partners till Women in Tech och Tjejer Kodar
Lite mer om dig
Vi söker en erfaren cybersäkerhetsspecialist med förmåga att hantera komplexa säkerhetsutmaningar. Du har hands-on erfarenhet av Elastic Stack, gärna via ECK, och kan sätta upp, konfigurera och förvalta plattformen för SIEM och observability. Du är van vid logginsamling, indexering, visualisering och att skapa effektiva detektionsregler som stärker övervakning och säkerhetsförmåga i driftmiljöer.
Du har bred kunskap om hot som ransomware, phishing och DDoS-attacker, och erfarenhet från telekom eller annan kritisk infrastruktur ses som meriterande. Som person är du självgående, noggrann och handlingskraftig. Med god kommunikativ förmåga och ett driv att utmana och förbättra arbetssätt bidrar du till att höja både teamets och organisationens säkerhetsnivå
För att sticka ut lite extra har du erfarenhet av Kubernetes och/eller OpenShift - exempelvis deployment, drift och felsökning i containeriserade miljöer.
Din ansökan Vi tar emot ansökningar via denna annons och kommer hålla intervjuer löpande. Personligt brev behövs inte, men vi vill gärna att du bifogar CV och svarar på de frågor vi ställt nedan i samband med att du söker. Vi använder tester för att säkra objektiva bedömningar i samband med urval. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Bakgrundskontroll görs på slutkandidat.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Jenny Björn (jenny.bjorn@tre.se
).
Varmt välkommen till Tre!
Vi drivs av att hela tiden försöka göra saker bättre, på nya och annorlunda sätt. Vi ser oss själva som en avgörande del av Sveriges samhällsstruktur, eftersom vi vet att pålitlig uppkoppling är en viktig grundsten i dagens digitala värld.
Tre föddes som utmanare och är en organisation i ständig rörelse. Vi strävar efter att vara i framkant i allt vi gör. Vi är övertygade om att det är människorna och kulturen på Tre som är avgörande för vår utveckling.
När du startar din resa på Tre finns det oändliga möjligheter att växa och utvecklas med oss.
WE THINK LIKE CHALLENGERS - I en föränderlig värld, är vi på Tre nyfikna och ständigt öppna för nya lösningar. På Tre anpassar vi vägen framåt allt eftersom vi provar och lär oss vad som funkar bäst.
WE WORK LIKE CHAMPIONS - På Tre gör vi alltid vårt bästa. Vi känner ägandeskap för vår uppgift, sätter tydliga mål och håller fokus på det som gör mest nytta för affären.
WE ACT LIKE BUDDIES - På Tre är vi schyssta kollegor. Vi samarbetar med varandra över team och funktioner, vi bollar idéer, ger och tar emot feedback. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hi3G Access AB
(org.nr 556593-4899)
