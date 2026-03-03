Cyber Security (IAM) Analyst Senior
Vi söker nu en Senior Cyber Security (IAM) Analyst till ett uppdrag där du får en central roll i att driva integrationer mellan HR-system och Identity & Access Management (IAM)-landskapet.
Detta är en nyckelroll där du fungerar som bryggan mellan HR och IAM och bidrar till en större företagsövergripande transformationsresa.
Om rollen
Du kommer att leda och driva integrationsinitiativ mellan HR-system och Identity Governance & Administration (IGA)-verktyg. Rollen kräver både djup teknisk förståelse och stark verksamhetsförankring.
Du förväntas ta ett helhetsansvar för IAM-relaterade frågor kopplade till HR-processer och säkerställa att styrning, governance och tekniska lösningar är i linje med organisationens övergripande säkerhetsramverk. Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Leda integrationsaktiviteter mellan HR-system och IGA-verktyg
Agera Subject Matter Expert (SME) mellan HR- och IAM-team
Leda IAM-relaterade initiativ kopplade till Fieldglass
Stödja Enterprise IAM Transformation Program
Säkerställa att HR-processer är korrekt integrerade med IAM-governance
Driva förbättringar inom access governance, rollhantering och JML-processer Kravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för rollen behöver du ha:
Senior erfarenhet inom IAM och HR-systemintegrationer
Djup förståelse för HR till IAM/IGA-integrationer
Gedigen kunskap inom IAM-processer såsom Joiner-Mover-Leaver (JML), access governance och rollhantering
Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt mellan verksamhet och tekniska team
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vi söker dig som
Är trygg i en ledande specialistroll
Har god kommunikativ förmåga och kan översätta verksamhetskrav till tekniska lösningar
Är strukturerad och drivande
Trivs i en transformationsmiljö med högt tempo
Har förmåga att skapa samsyn mellan HR och IT
Uppdragsinformation
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm (på plats)
Ansök senast: 2026-03-06
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Vi arbetar nära både kund och kandidat och säkerställer en professionell, transparent och kvalitativ process från första kontakt till signerat avtal.
