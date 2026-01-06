Cyber Defense Engineer
Northab AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Northab AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Cyber Defense Engineer / Security Engineering Specialist
På uppdrag av vår kund söker vi nu en Cyber Defense Engineer till en central säkerhetsfunktion inom en global organisation med omfattande digital infrastruktur. Rollen är placerad i organisationens Cyber Defence-funktion, som ansvarar för att övervaka, verifiera och stärka säkerhetskontroller dygnet runt för att skydda system, information och användare.
Funktionen utgör en viktig del av organisationens försvar mot cyberhot och arbetar nära andra säkerhetsteam och IT-funktioner. Behovet av rollen drivs av ökade regulatoriska krav, teknisk komplexitet och ett växande ansvar inom hela verksamheten.Publiceringsdatum2026-01-06Dina arbetsuppgifter
I rollen som Cyber Defense Engineer arbetar du med att utveckla, förvalta och förbättra tekniska säkerhetslösningar och processer. Du bidrar till att stärka organisationens säkerhetsförmåga genom att säkerställa struktur, dokumentation och kvalitet i säkerhetsarbetet.
Du arbetar i molnbaserade miljöer och är van att navigera i virtuella miljöer, containrar och Linux-baserade system. Rollen kombinerar tekniskt arbete med ansvar för processer, systemägarskap och kontinuerliga förbättringar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Förvalta och vidareutveckla säkerhetsrelaterade system, register och dokumentation
Arbeta med logginsamling, filtrering och visualisering av säkerhetshändelser
Förbättra och utveckla datakällor från både interna system och externa tjänster
Ta fram och underhålla processer för patchning, uppdateringar och arkitektur enligt interna säkerhetskrav samt externa regelverk
Bidra till förbättrade arbetssätt inom teamet och i samverkan med andra IT- och säkerhetsfunktioner
Samarbete och arbetssätt
Du ingår i ett tvärfunktionellt team som arbetar nära säkerhetsanalytiker och andra specialistfunktioner. Teamet har ansvar för att utveckla, konfigurera och förvalta de system och tjänster som används av organisationens säkerhetsanalytiker.
Rollen kräver förståelse för Infrastructure as Code, containerbaserade miljöer och ett CI/CD-baserat arbetssätt. Du behöver även ha förståelse för ITIL-processer och vikten av tydliga processflöden för att möjliggöra kontinuerliga förbättringar.
Det förväntas inte att du kan allt från start, men att du har vilja och förmåga att utvecklas tillsammans med teamet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant erfarenhet inom IT-drift, säkerhet eller systemutveckling och som vill arbeta i en tekniskt avancerad säkerhetsmiljö.
Du ska ha:
Goda kunskaper i Python och/eller arbete i molnmiljöer, exempelvis Azure
Erfarenhet av operativt IT-arbete och förståelse för dokumentation och processer
Vana av att arbeta i Linux-/Unixmiljöer
Grundläggande kunskap inom informations- och IT-säkerhet samt kännedom om ISO-standarder och säkerhetsramverk
Erfarenhet av logghantering och hantering av stora datamängder
Meriterande är:
Erfarenhet av Infrastructure as Code, exempelvis Terraform
Arbete med containrar och CI/CD-pipelines
Erfarenhet av säkerhetsövervakning eller SOC-verksamhetDina personliga egenskaper
Du är strukturerad, ansvarstagande och har ett analytiskt förhållningssätt. Du samarbetar väl med andra och bidrar aktivt till förbättringar. Du är nyfiken på ny teknik och har ett intresse för att utvecklas inom cybersäkerhet.
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northab AB
(org.nr 556911-3458) Arbetsplats
Northab Jobbnummer
9670057