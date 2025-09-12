Customs Process Administrator
Maersk Sverige AB / Logistikjobb / Strömstad
Think Global, Work Local with Maersk Customs Service!
Are you ready to be part of an organization on an industry-defining transformation journey that will change the world?
Maersk, a global leader in logistics, is on a journey to transform the logistics industry and Customs Services is at the heart of this integrator strategy. With end-to-end customs visibility, Maersk Customs Services, offer global reach and local expertise to help customers navigate customs processes, and seamlessly coordinate their supply chains, ensuring the timely movement of goods.
To work at Maersk Customs Services is to work with the world. With over 60,000 unique customers, actively trading in 139 countries worldwide with a global delivery network spread across 113 countries, you will be working in a truly international environment.
Our end-to-end logistics services is constantly improving and with that our growing suite of digital solutions as well, which you can use to your benefit as part of our team in Customs Services.
Find yourself welcome in our diverse and inclusive culture, working alongside a team of more than 2,200 trade and customs experts around the world, where you are valued for who you are and rewarded for what you bring.
Are you ready to play your part in this?
Vi söker en Customs Process Administrator til vårt kontor i Svinesund
Vi söker en Customs Process Administrator till vårt frontoffice kontor i Svinesund. Med anledning av att en av kollegorna ska studera söker vi en vikarie för ungefär 1 år.
På kontoret i Svinesund är du företagets ansikte utåt och som CPA kommer du att möta chaufförer och kunder av olika nationaliteter dagligen. Du kommer att säkerställa att de har rätt dokumentation för att de ska få en smidig gränspassering. Kontoret har öppet 24/7 och vi jobbar skift enligt gällande schema.
Eftersom du har direkt interaktion med klienterna är det viktig att du är en skicklig kommunikatör, är duktig på att hantera människor och har ett lösnings orienterat tänk.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet från branschen eller annan arbetslivserfarenhet samt avslutad gymnasieutbildning
• Positiv inställning och förmåga att skapa goda kundrelationer
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Hög servicekänsla och är lösningsorienterad
• Lätt för att jobba i team, men också med god förmåga att jobba självständigt
Som anställd hos oss blir du en del i ett internationellt företag som erbjuder ett stimulerande arbete med ett positivt arbetsklimat. Du kommer till en arbetsplats med trevliga arbetskamrater. Vi erbjuder intern upplärning och goda möjligheter att utvecklas.
Det vore kul att ha dig i vårt team - välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maersk Sverige AB
Nya Svinesundsbron (visa karta
452 71 STRÖMSTAD Jobbnummer
