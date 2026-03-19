Customer Support till konsultuppdrag i Solna
2026-03-19
Vill du arbeta med kundsupport inom IT och upphandling? Ta en central roll där du skapar struktur och stärker kundupplevelsen.
Som Customer Support blir du en nyckelperson hos ett bolag som är helhetsleverantör inom inköp och upphandling. Uppdraget är på sex månader med god möjlighet till förlängning för rätt person. Här kombineras molnbaserade IT system med expertkonsulter och utbildning, vilket skapar en spännande och varierad miljö. Du arbetar nära kunder och interna team, bidrar till en effektiv supportfunktion och spelar en viktig roll i att utveckla arbetssätt och processer. Du får möjlighet att påverka, växa i din roll och bidra till hög kundnöjdhet i en verksamhet med starkt erbjudande.
Ditt anställningserbjudande
Du erbjuds en roll där teknik, affär och service möts. Som en del av Customer Success och supportteamet arbetar du nära både produkt, konsulter och utveckling. Här får du möjlighet att utvecklas i en kunskapsintensiv miljö där lärande och samarbete står i fokus. Du blir en viktig del i att skapa struktur och kvalitet i supportarbetet samtidigt som du får arbeta i moderna system och processer. För dig som vill utvecklas inom IT, kundsupport och affärsnära tjänster är detta en perfekt möjlighet. Placering i Solna med viss flexibilitet.Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du operativt i first line support och ansvarar för att hantera och strukturera inkommande ärenden.
• Ta emot och hantera supportärenden via system
• Besvara enklare frågor direkt till kund
• Kvalificera och vidareförmedla ärenden till rätt funktion
• Dokumentera ärenden och lösningar
• Arbeta i befintligt och nytt ärendehanteringssystem
• Bidra till struktur och effektivitet i supportflödet
• Säkerställa hög kvalitet i varje kundkontakt
Värt att veta
Rollen tillhör Customer Success och support och innebär nära samarbete med produktägare, konsulter och utvecklingsteam. Organisationen är delvis distribuerad men rollen utgår från kontoret i Solna. Uppdraget är en konsultanställning med start omgående. Introduktionen är kort och fokuserad, vilket ställer krav på att du snabbt kommer in i arbetet.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet av kundservice, support eller en liknande roll, alternativt har en mycket god förmåga att snabbt sätta dig in i nya system och arbetsuppgifter. Du är van vid kunddialog och har ett professionellt bemötande. Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och har lätt för att prioritera i ett högt tempo. Du trivs i en roll med mycket ansvar och har en naturlig känsla för vad som är viktigt i varje ärende. Du kommunicerar obehindrat på svenska och har förståelse för engelska i system och dokumentation. Erfarenhet av systembaserad support, molnbaserade tjänster eller ärendehanteringssystem är meriterande.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv.
