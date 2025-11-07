Customer Support Specialist
Nordic Travel Clearing AB / Kundservicejobb / Halmstad
2025-11-07
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Travel Clearing AB i Halmstad
Vill du vara med och skapa riktigt bra kundupplevelser? Brinner du för service och har ett problemlösande tankesätt? Då kan vi ha rollen för dig!
Nordic Travel Clearing är en centraliserad betallösning som säkerställer betalning, samlar, kontrollerar och effektiviserar alla kostnader kopplade till företagsresor - i ett flöde. Företagen får därmed mer tid över till att göra viktigare saker än att administrera sitt resande.
Nu söker vi en Customer Support Specialist som vill vara en viktig del av vårt team och fortsätta bygga en kundservice med stolthet, värme och kvalitet.
Rollen i korthet
I den här rollen blir du en central kontaktpunkt för våra kunder och partners, vilket är resebyråer, hotell, banker och kreditgivare. Du arbetar i vårt ärendehanteringssystem, hjälper till att lösa olika frågor och uppgifter kopplat till betalningsprocessen och bidrar till att skapa en smidig och trygg upplevelse för våra användare.
Du kommer arbeta nära kollegor inom support, onboarding, produkt och utveckling och är en viktig pusselbit till hur vi utvecklar arbetssätt, rutiner och kundupplevelse över tid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Hantera kunder och partners frågor via mail, chatt och telefon
• Hantera process stödjande aktiviteter för att säkerställa möjlig och korrekt betalning.
• Felsöka och korrigera vid behov.
• Arbeta med fakturafrågor
• Samarbeta med interna expertfunktioner för att säkerställa snabb återkoppling och hög kvalitet
• Bidra med förbättringsförslag kring processer, rutiner och kundkommunikation
• Utvärdera och testa nya funktioner
Vi tror att du har:
• Erfarenhet från customer support / kundservice i en professionell miljö
• God kommunikativ förmåga - du är tydlig, lugn och lösningsorienterad
• En analytisk sida - du tycker om att förstå hur saker hänger ihop
• Trygghet i att arbeta strukturerat och prioritera när mycket pågår samtidigt
• Förmåga att se kundens helhetsperspektiv och skapa ett personligt bemötande
• Mycket god förmåga att kommunicera på engelska i både tal och skrift.
Meriterande (ej krav)
• Erfarenhet från resebranschen / affärsresor / travel Management
• Erfarenhet av betalningslösningar, fakturaflöden eller ekonomiadministration
• Arbetat i ärendehanteringssystem (ex. LiveAgent, Zendesk eller liknande)
Som person trivs du hos oss om du:
• Gillar när det är både tempo, samarbete och ansvar
• Lösningsfokuserad drivs av att hjälpa kunder
• Vill vara med och bygga, utveckla och förbättra
• Ser värdet av ett team som stöttar, peppar och lär av varandra
• Tycker att ett skratt i korridoren och en bra power-fika gör skillnad
Vi erbjuder dig
• Ett företag som växer och utvecklas, där varje person är viktig för helheten
• Kollegor med kunnighet, värme och vilja att hjälpas åt
• Möjlighet att påverka arbetssätt, processer och kundupplevelse
• Trygga anställningsvillkor och hybridarbete
• Vi värnar om ditt välmående. Du kan göra hälsobesök på arbetstid, få ersättning för läkemedel, träna på arbetstid och ta del av friskvårdsbidrag.
Låter det här som något för dig? Skicka gärna din ansökan med CV och några rader om varför rollen känns rätt för dig. Vi intervjuar löpande.
Välkommen till oss på Nordic Travel Clearing där vi arbetar med effektivitet, ordning och genuin omtanke i varje kundkontakt.
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: rekrytering@travelclearing.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Customer Support Specialist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Travel Clearing AB
(org.nr 556626-6242)
Slottsmöllan 10 B 1TR
)
302 31 HALMSTAD
Head of Customer Support
Caroline Wedberg caroline.wedberg@travelclearing.com 0737074708
