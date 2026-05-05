Customer Support Specialist
2026-05-05
Customer Support Specialist - Nordic Travel Clearing
Halmstad / Hybrid | Heltid
Vill du vara med och skapa riktigt bra kundupplevelser? Brinner du för service och har ett problemlösande tankesätt? Då kan vi ha rollen för dig!
Nordic Travel Clearing är en centraliserad betallösning som säkerställer betalning, samlar, kontrollerar och effektiviserar alla kostnader kopplade till företagsresor - i ett flöde. Företagen får därmed mer tid över till att göra viktigare saker än att administrera sitt resande.
Nu söker vi fler till vår Customer Support Specialist avdelning som vill vara en viktig del av vårt team och fortsätta bygga en kundservice med stolthet, värme och kvalitet.
Rollen i korthet
I den här rollen blir du en central kontaktpunkt för våra kunder och partners, vilket är resebyråer, hotell, banker och kreditgivare. Du arbetar i vårt ärendehanteringssystem, hjälper till att lösa olika frågor och uppgifter kopplat till betalningsprocessen och bidrar till att skapa en smidig och trygg upplevelse för våra användare.
Dina möjliga ansvarsområden:
Hantera kunder och partners frågor via mail och telefon
Hantera process stödjande aktiviteter för att säkerställa möjlig och korrekt betalning.
Felsöka och korrigera vid behov.
Arbeta med fakturafrågor
Samarbeta med interna expertfunktioner för att säkerställa snabb återkoppling och hög kvalitet
Bidra med förbättringsförslag kring processer, rutiner och kundkommunikation
Utvärdera och testa nya funktioner
Vi tror att du har:
Erfarenhet från customer support / kundservice i en professionell miljö
God kommunikativ förmåga - du är tydlig, lugn och lösningsorienterad
En analytisk sida, du tycker om att förstå hur saker hänger ihop
Trygghet i att arbeta strukturerat och prioritera när mycket pågår samtidigt
Förmåga att se kundens helhetsperspektiv och skapa ett personligt bemötande
Mycket god förmåga att kommunicera på engelska i både tal och skrift.
Meriterande (ej krav):
Erfarenhet från resebranschen / affärsresor / travel Management
Erfarenhet av betalningslösningar, fakturaflöden eller ekonomiadministration
Arbetat i ärendehanteringssystem (ex. LiveAgent, Zendesk eller liknande)
Som person trivs du hos oss om du:
Gillar när det är både tempo, samarbete och ansvar
Lösningsfokuserad drivs av att hjälpa kunder
Vill vara med och bygga, utveckla och förbättra
Ser värdet av ett team som stöttar, peppar och lär av varandra
Tycker att ett skratt i korridoren och en bra power-fika gör skillnad
Vi erbjuder dig
Ett företag som växer och utvecklas, där varje person är viktig för helheten
Kollegor med kunnighet, värme och vilja att hjälpas åt
Möjlighet att påverka arbetssätt, processer och kundupplevelse
Trygga anställningsvillkor och hybridarbete
Vi värnar om ditt välmående. Du kan göra hälsobesök på arbetstid, få ersättning för läkemedel, träna på arbetstid och ta del av friskvårdsbidrag.
Låter det här som något för dig? Skicka gärna din ansökan med CV och några rader om varför rollen känns rätt för dig. Vi intervjuar löpande.
