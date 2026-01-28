Customer Support & Logistics Administrator
Fitness Trade Europe AB / Kundservicejobb / Eskilstuna Visa alla kundservicejobb i Eskilstuna
2026-01-28
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fitness Trade Europe AB i Eskilstuna
, Huddinge
, Haninge
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad och lösningsorienterad person som trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter och daglig kundkontakt? Då kan den här rollen vara jobbet för dig!
Gymleco har sedan 1994 designat och producerat gymutrustning och gymmaskiner till gym. Vi är idag en av de största leverantör inom träningsbranschen och ett starkt varumärke både i Sverige och globalt. Vi är ett växande fas och behöver nu förstärkning i vårt huvudkontor i Eskilstuna.
I den här rollen som Customer Support & Logistics Coordinator är du företagets ansikte utåt där du hanterar bland annat inkommande och utgående telefonsamtal och email. Du har god dator- och telefonvana samt kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i en varierande roll med kundservice och även ha ansvar över företagets dagliga fraktbokningar. Stor del av den dagliga kommunikationen sker via telefon och via email både på svenska och engelska.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
Svara på samtal
Hantera inkommande och utgående mail
Enklare serviceärenden
Ta emot kunder på plats
Förhandla fraktavtal
Boka och följa upp transporter (inrikes/utrikes) samt välja rätt fraktsätt (väg, sjö, flyg) utifrån kostnad och tid
Hantera tullhandlingar (export/import)
Skapa och kontrollera fraktdokument
Kontakt med speditörer, transportbolag och lager
Säkerställa leveranstider och hantera avvikelser/förseningar
Uppdatera leveransstatus ut mot kund och berörda personer
Samordna plock, pack och utleverans
Jobba nära sälj, kundtjänst, lager och ekonomi
Vara "spindeln i nätet" mellan kund och transport Profil
Vi ser gärna att du har jobbat med administrativt sen tidigare. Meriterande om du har tidigare erfarenhet inom kundtjänst eller logistik samt om du har eget träningsintresse.
Du trivs med telefonen och datorn som arbetsredskap, är noggrann och har ett öga för detaljer. Du är serviceminded, positiv inställning, ambition att utvecklas och växa tillsammans med oss.
I grunden ser du hellre lösningar än problem och är en positiv person som gärna har ordning och reda i sin närhet. Du är duktig på att formulera dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Du som person
Du är drivande och förtroendegivande, har kunden i fokus och trivs med att skapa kontakter internt och externt. Som person är du lyhörd och affärsmässig. Du arbetar strukturerat och är noggrann i kombination med att du stresstålig och kan ha många bollar i luften.
Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper. Vi ser gärna att du som söker har energi och driv samt vill utvecklas i din roll och tillsammans med företaget.
Meriterande
• Eftergymnasial utbildning kortare än två år
• 1-2 års erfarenhet av kundtjänst eller administrativt arbete
• Telefonförsäljning
• Försäljningsvana, direktförsäljning konsument
• Säljsupport, administrativt säljstöd
• Ordermottagning
• Offertframtagning
• Visma NET, affärssystem
Övrig information:
Plats: Gymleco Huvudkontor i Eskilstuna
Tider: 07:30-16:30
Omfattning: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: info@gymleco.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Customer Support/Logistics". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fitness Trade Europe AB
(org.nr 556953-9611), https://www.gymleco.se
Klargöringsvägen 4 (visa karta
)
635 06 ESKILSTUNA Arbetsplats
Gymleco Huvudkontor Jobbnummer
9708717