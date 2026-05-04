Customer support - Göteborg, Tingstad
2026-05-04
Vill du arbeta nära både kunder och kollegor i en roll där service, problemlösning och hållbara lösningar står i centrum? Till vårt kundserviceteam i Göteborg söker vi nu en Customer Support som vill vara med och skapa riktigt bra kundupplevelser - varje dag.
Om rollen
Som Customer Support är du en viktig kontaktpunkt för våra kunder. Du är vårt ansikte utåt och tar ansvar för kundens ärende hela vägen - från första kontakt till en hållbar och långsiktig lösning.
I rollen arbetar du med inkommande kundärenden via telefon, mejl och vår digitala plattform. Du hjälper våra kunder att få en smidig och korrekt hantering av sitt avfall och bidrar även till att utveckla kundens affär genom att se helheten, identifiera behov och föreslå merservice där det är relevant.
Du har ett nära samarbete med kollegor på filialen och arbetar tätt ihop med interna funktioner som sälj, produktion, kundservice och chefer. För att lyckas i rollen behöver du förstå hur hela värdekedjan hänger ihop och trivas i en vardag där variation och tempo är en naturlig del av jobbet.
Arbetstiderna är dagtid, kl. 7-16, måndag-fredag, och arbetet sker på plats i på vår filial i Tingstad tillsammans med teamet.
Vem är du?
För oss är din inställning minst lika viktig som din erfarenhet. Du är serviceinriktad, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och trivs med att arbeta i ett högt ärendetempo där ingen dag är den andra lik. Du gillar att lösa problem, är trygg i dig själv och har en naturlig vilja att hjälpa - både kunder och kollegor. Du är kommunikativ, lyhörd och har lätt för att skapa förtroende. Samtidigt arbetar du strukturerat, tar ägandeskap över dina ärenden och är inte rädd för att göra det lilla extra.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av kundservice eller kundsupport
Gymnasieutbildning eller motsvarande
God systemförståelse och vana av att arbeta i affärssystem
Kunskaper i Excel och Officepaketet
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i både tal och skrift
Har du erfarenhet från liknande roller eller annan relevant bakgrund som kan bidra till teamets utveckling ser vi det som meriterande.
Om teamet
Du blir en del av ett kundserviceteam på sex personer samt chef, med placering i ett öppet kontorslandskap. Teamet präglas av gott samarbete, engagemang och en prestigelös stämning där man hjälper varandra för att nå bästa möjliga resultat.
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdatum är 20 maj. Vi strävar efter en objektiv och rättvis rekryteringsprocess och ber dig därför att inte skicka något personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor i samband med din ansökan samt att du genomför personlighetstester som du kommer att få via mail om du uppfyller de krav som vi satt. I slutskedet av processen gör vi även bakgrundskontroll och tar referenser. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Har du frågor som inte besvaras av annonsen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Per på per.lindnert@stenarecycling.se
.
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner inom cirkulära och hållbara lösningar. Vi är en del av den familjeägda Stena Metallkoncernen och verkar i flera länder i Europa, med särskilt fokus på Sverige och Norden. Med cirka 1 900 medarbetare på 90 anläggningar återvinner vi varje år över 3,5 miljoner ton material från mer än 40 000 kunder - och bidrar varje dag till omställningen mot en mer cirkulär ekonomi.
Välkommen med din ansökan. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Recycling AB
417 07 GÖTEBORG Kontakt
Per Lindnert per.lindnert@stenarecycling.se
