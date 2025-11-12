Customer Success till Smartcraft
2025-11-12
CUSTOMER SUCCESS TILL EL-INFO AB I VÄXJÖ
Vill du jobba i en roll där kundkontakt, problemlösning och service står i centrum? Är du en person som får energi av att hjälpa andra och skapa ordning i vardagen samtidigt som du blir en del av ett engagerat, varmt och växande team? Då kan detta vara nästa steg för dig!
El-Info söker nu en Customer Success till kontoret i Växjö, en nyckelperson som ser till att våra kunder inte bara blir nöjda, utan riktigt imponerade. Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som Customer Success hos El-Info får du en varierande och meningsfull vardag. Du är vår länk mellan kund, system och lösning den som får saker att hända. Ditt fokus är att ge en förstklassig kundupplevelse varje dag.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• Att ge snabb och professionell support via telefon, e-post och chatt.* Att guida kunder och hjälpa dem att hitta rätt lösning för deras behov.
• Att felsöka, rapportera buggar och hjälpa till vid tekniska frågor.
• Att hantera administration, fakturor och uppsägningar med noggrannhet.
• Att registrera och administrera ordrar.
• Att ta emot och boka deltagare till våra utbildningar och kurser.
Det här är en roll för dig som gillar att tänka ett steg längre, testa nya arbetssätt och hela tiden vill förbättra kundresan. Vill du vara med i ett bolag som ligger i framkant inom elbranschen och som samtidigt värnar om teamkänsla och personlig utveckling? Då vill vi verkligen höra från dig!
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi tror att du är en lösningsorienterad, serviceinriktad och nyfiken person som gillar att ta ansvar och bygga relationer. Du är en naturlig lagspelare som får energi av att samarbeta, men också trivs med eget ansvar.
Vi ser gärna att du har:
• En fullständig gymnasial utbildning.* Några års erfarenhet av kundservice, support eller liknande roll.
• En god förmåga att skapa förtroende och bygga relationer med kunder.
• God systemvana och ett intresse för digitala verktyg.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Pratar du och skriver finska är detta meriterande.
Som person är du positiv, kommunikativ och engagerad. Du gillar när det händer saker och uppskattar en arbetsmiljö där alla hjälps åt, skrattar ofta och delar idéer.
DETTA ERBJUDER VI
Hos El-Info blir du en del av ett företag där mänsklighet, utveckling och gemenskap står i fokus. Vi är ett sammansvetsat team med hjärta för det vi gör och vi tror att du kommer trivas hos oss om du gillar att bidra, växa och ha roligt på vägen.
Vi erbjuder dig:
• En arbetsplats som värnar om balans mellan arbete och fritid.* En familjär och lyhörd organisation där dina idéer gör skillnad.
• Ett engagerat team med kunniga kollegor som hjälper varandra.
• Möjlighet att driva egna initiativ och utvecklas i din roll.
Här får du vara med och forma framtidens kundupplevelse, i ett bolag som verkligen bryr sig om både sina kunder och sina medarbetare.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Customer Success hos El-Info är ett vikariat på minst ett år, med goda möjligheter till fast anställning efter perioden.
Startdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.
ÖVRIG INFORMATION
Av GDPR-skäl tar vi inte emot ansökningar via e-post. Välkommen att ansöka via www.eterni.se.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta: Marcus Royson på marcus.royson@eterni.se
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), http://www.el-vis.com/ Arbetsplats
El-Info i Växjö AB Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9600648