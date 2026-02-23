Customer Success Manager till innovativ kostplattform
Mateo Kostplattform är ett snabbväxande bolag med åtta medarbetare i Norrköping som utvecklar en molnbaserad plattform med tillhörande appar för kommunal måltidsverksamhet. Våra produkter hjälper kommuner med allt från matsedelsplanering och näringsberäkning till specialkosthantering och egenkontroll. Plattformen används idag av ett 60-tal kommuner och vi växer snabbt.
Nu söker vi vår första Customer Success Manager. Det är en ny roll som du är med och formar från grunden. Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning.
Din roll
Som Customer Success Manager hjälper du våra kunder inom offentlig måltidsverksamhet att lyckas med plattformen. Varje kommun har ett fåtal nyckelpersoner, kostchefer och administratörer, som du lär känna och stöttar löpande. Du jobbar nära vår teamleader och är bryggan mellan kunderna och utvecklingsteamet. Över tid blir du den på bolaget som kan plattformen bäst ur användarens perspektiv.
• Support och felsökning. Under schemalagda supportpass (4-5 timmar per dag) tar du emot frågor från kundernas nyckelpersoner via chatt, telefon och mail. Du löser det du kan direkt och eskalerar tekniska problem till utvecklingsteamet. Är det lugnare i supporten jobbar du parallellt med dina övriga uppgifter.
• Utbildningar. Du håller digitala utbildningar för kommunernas personal i våra produkter. Vid nya releaser utbildar du kunderna i nya funktioner och arbetssätt.
• Användarguider och utbildningsmaterial. Du bygger upp och underhåller manualer och lathundar. Vid varje release-släpp uppdaterar du materialet så att det alltid speglar hur systemet faktiskt fungerar.
• Kundrelationer. Du äger kundrelationen efter signerat avtal, fångar upp feedback och hittar möjligheter till merförsäljning.
• Testning. Vid nya releaser testar du gränssnitt och flöden med användarens ögon. Eftersom du känner kunderna och systemet bäst vet du vad som behöver fungera felfritt.
Då vi är ett litet bolag och det här är en ny roll finns det utrymme att påverka hur den utvecklas. Kärnan är support, utbildningar, dokumentation och kundrelationer, men över tid finns möjlighet att bredda rollen mot exempelvis projektledning, sälj eller en mer teknisk roll.
Du är en person som genuint gillar människor och som får energi av att hjälpa andra. Du är lösningsorienterad, när något inte fungerar hittar du vägen framåt. Du har en positiv inställning som smittar av sig, och du trivs i en roll där du pratar med folk varje dag.
Samtidigt är du tekniskt nyfiken. Du vill lära dig plattformen på djupet och kunna guida kunderna i hur de får ut mest av den. Det kräver att du hänger med i utvecklingen och förstår vad nya releaser innebär för användarna.
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Flytande svenska i tal och skrift
Nyfiken och driven att bli systemexpert
Kommunikativ, utåtriktad och relationsskapande
Empatisk, du förstår kundens perspektiv och anpassar dig efter vem du pratar med
Lösningsorienterad och positiv, du ser möjligheter, inte hinder
Självgående och strukturerad
Vill arbeta på plats i Norrköping
Erfarenhet från kundnära roller, support eller SaaS är meriterande men inget krav. Vi värdesätter rätt inställning över lång meritlista.
Det här erbjuder vi dig
På Mateo värdesätter vi våra medarbetares välmående och långsiktiga utveckling. Vår mest uppskattade förmån är 7 timmars arbetsdag med möjlighet till flextid. Det är ett bevis på vår övertygelse att balans mellan arbete och fritid leder till både ökad produktivitet och välbefinnande.
För din trygghet erbjuder vi en konkurrenskraftig tjänstepension och för din hälsa ett generöst friskvårdsbidrag. Som medarbetare hos oss får du mer tid för återhämtning och personlig utveckling.
Vi tar endast emot ansökningar via e-post. Ifall du går vidare i rekryteringsprocessen hör vi av oss till dig inom några dagar. Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten blir tillsatt så snart vi hittat rätt kandidat.
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: jobb@mateo.se
