Customer Success Manager Framgångsrika Kundresor

Customer Success Manager - Skapa Framgångsrika Kundresor
Om företaget
Företaget är en av de mest framstående leverantörerna av digitala marknadsföringstjänster i Norden och har hjälpt tusentals kunder att stärka sin närvaro online. Med expertis inom SEO, SEM, webbutveckling och sociala medier, levererar de tjänster som maximerar synlighet och driver tillväxt för företag i olika branscher.
Företagskulturen kännetecknas av innovation, samarbete och en passion för att överträffa förväntningar. Här erbjuds du möjligheten att arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Kunden har en stark lokal närvaro i Sverige men är även en del av en större internationell koncern, vilket skapar möjligheter till både karriärutveckling och kunskapsutbyte över gränserna.
Företaget värdesätter sina medarbetares välbefinnande och erbjuder en rad förmåner, såsom flexibla arbetstider, utbildningsmöjligheter och sociala aktiviteter som stärker gemenskapen på arbetsplatsen. Här får du chansen att göra karriär och samtidigt bidra till kunders framgång genom kreativa och datadrivna lösningar.
Är du passionerad för att bygga långsiktiga kundrelationer och säkerställa att kunder når sina mål genom digitala lösningar? Då är det här jobbet för dig! Vi söker en Customer Success Manager till vårt växande team i Stockholm.
Om rollen
Som Customer Success Manager är du nyckeln till våra kunders framgång. Du kommer att:
Leda onboarding-processer: Säkerställa att nya kunder får en smidig start och förståelse för våra tjänster inom SEO, Google Ads, Facebook Ads och webbutveckling.
Följa upp och analysera: Regelbundet hålla kunder informerade om kampanjresultat och föreslå förbättringar baserade på data och insikter.
Samarbeta med interna team: Arbeta nära sälj- och produktionsteam för att skapa skräddarsydda lösningar och säkerställa hög kvalitet och leverans i tid.
Bygga förtroende och lojalitet: Skapa långvariga relationer genom att proaktivt identifiera kundens behov och erbjuda rätt lösningar. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet av kundrelationer, onboarding eller kundhantering, gärna inom digital marknadsföring.
Starka kommunikations- och samarbetsförmågor.
Flytande kunskaper i svenska och engelska.
Ett organiserat och lösningsorienterat arbetssätt.
Vi erbjuder
En roll i en internationell och växande organisation med över 12 000 kunder.
Möjlighet att utveckla din karriär inom digital marknadsföring.
Passionerade kollegor och en kultur som präglas av innovation och framgång.Så ansöker du
I samarbete med Talent&Partner välkomnar vi din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Skicka dina ansökningshandlingar, inklusive CV och ett personligt brev, till work@talentpartner.se
