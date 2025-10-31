Customer Success Agent
EZlegal är en modern och nytänkande aktör inom juridik som gör juridiska tjänster enkla, tillgängliga och kostnadseffektiva. Här fokuserar vi på digitalisering och automatisering för att frigöra tid till det som verkligen gör skillnad, att ge våra kunder den bästa juridiska hjälpen. Nu söker vi en kundtjänstmedarbetare till vårt Customer Success Team som vill bidra till moderniseringen av juridiska tjänster.
Om rollen
Vårt Customer Success Team ser till att kunderna får snabb och professionell hjälp redan från det första samtalet. Vi söker en engagerad kundtjänstmedarbetare som brinner för att ge effektiv service av hög kvalitet. Genom ditt bemötande ser du till att kundnöjdheten är på topp och att kommunikationen med både externa och interna aktörer flyter på smidigt. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Hantera kundtjänstärenden
Besvara telefonsamtal och mejl
Försäljning av juridisk rådgivning
Kontakt med myndigheter och domstolar
Kalenderbokningar och resebokningar
Ärendeuppdateringar i digitala system
Posthantering
Stötta kollegor med administration
Tjänsten kan sökas med placering i Göteborg, Stockholm, Vänersborg eller Borås.
Kravprofil
Vi söker en person med grundläggande erfarenhet inom service och försäljning som befinner sig i början av sin karriär. Du har troligen arbetat på call-center, hotellreception eller en liknande position med aktiv försäljning. Du talar både svenska och engelska flytande och kan bekvämt växla mellan språken. Som person är du drivande, strukturerad och mån om att göra ett gott intryck samt att hitta lösningar. Du trivs med att vara "spindeln i nätet" i en dynamisk arbetsmiljö med högt tempo och får energi av att uppnå konkreta mål.
Gymnasieexamen med goda betyg
Goda förkunskaper i Office 365
Talar flytande svenska och engelska
1-2 års erfarenhet av säljroll
Om EZlegal
EZlegal är en juridisk konsultbyrå som erbjuder juridisk rådgivning, tvistelösning och processföring inom flera rättsområden. Vår ambition är att ge snabb och kostnadseffektiv juridisk rådgivning och handläggning till privatpersoner och företag. Vi erbjuder tydlig prissättning och digitala lösningar som gör det smidigt för våra kunder att få den juridiska hjälp de behöver - när de behöver den. Här får du möjlighet att utvecklas i en nytänkande verksamhet och bidra till bolagets framgång. Till den här tjänsten erbjuds kollektivavtalade villkor och försäkringar samt möjlighet till hemarbete.
Låter det intressant?
Skicka in ditt CV och examen med betyg till ansokan@ezlegal.se
samt fyll i vårt ansökningsformulär https://forms.office.com/e/dWG57RRTw2.
Observera att såväl ansökningsformulär som CV och gymnasieexamen måste vara inskickade för en komplett ansökan. Vi kallar till intervjuer löpande och ser fram emot att få lära känna dig! Så ansöker du
