Customer Success Agent!

Är du serviceinriktad och älskar utmaningar? Flyttsmart söker en engagerad kundtjänstmedarbetare med erfarenhet av att erbjuda fantastisk service och enastående kundbemötande.

Flyttsmart är en tjänst som hjälper mäklares kunder att genomföra sina flyttar enkelt och prisvärt. De erbjuder en helhetslösning för att göra flyttprocessen så smidig och stressfri som möjligt. Här kan kunderna boka flyttjänster, hantera avtal, och få hjälp med allt administrativt som kommer med flytten.

Med ett starkt nätverk av leverantörer och kundfokuserad service har Flyttsmart hjälpt över 130 000 flyttare sedan starten 2020. Flyttsmart växer snabbt och vi vill bli fler, därför söker vi deras nästa kollega att ingå i Customer Success Teamet.

Vi söker dig som har ett stort intresse för service och vill ha nya utmaningar.

Hos Flyttsmart står kundnöjdhet alltid i fokus. Vi letar därför efter någon som brinner för att leverera fantastisk service - även de dagar när tiden är knapp.

Du behöver vara en skicklig kommunikatör på både svenska och engelska, du anpassar dig enkelt till olika kunders behov, och är tekniskt kunnig när det kommer till system såsom olika affärs- och CRM-system.

Vill du vara en del av Flyttsmarts resa och bidra till att skapa den bästa flyttupplevelsen för Flyttsmarts alla kunder? Ansök redan idag och bli en del av Flyttsmart!

Vi söker dig som:

Är pålitlig, nyfiken och engagerad

Har dokumenterad erfarenhet från kundtjänst

Kommunicerar flytande på svenska och engelska

Är strukturerad, lösningsorienterad och självgående

Behåller lugnet och levererar även under press

Meriterande om du har erfarenhet av ekonomi (fakturafrågor m.m.)

Dina arbetsuppgifter
Administrera och svara på frågor om avtal och avtalshantering vid flytt

Hantera och lösa kundreklamationer på ett professionellt och effektivt sätt

Upprätthålla regelbunden kontakt med leverantörer och samarbetspartners

Svara på allmänna kundfrågor via telefon, e-post och våra övriga digitala kanaler

Följa upp och säkerställa kundnöjdhet efter avslutade flyttar

Arbeta proaktivt med att förbättra interna processer och kundupplevelser

Du kan förvänta dig:

En dynamisk och utmanande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik

Möjlighet att utvecklas i ett snabbväxande företag med stort kundfokus

Stöttning från ett engagerat team och utrymme att ta egna initiativ

Konkurrenskraftig lön och förmåner

Chans att göra skillnad i kundernas liv genom att skapa en smidig och stressfri flyttupplevelse

