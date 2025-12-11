Customer Software Engineer & Release Manager | Linköping
2025-12-11
Är du tekniskt nyfiken, analytisk och drivs av att lösa komplexa problem samtidigt som du skapar struktur och processer? Vill du kombinera djup teknisk felsökning med ansvar för mjukvarureleaser? Då har vi rätt roll för dig! I denna hybridroll som Customer Software Engineer & Release Manager får du arbeta nära både kunder och utvecklingsteam, med ett helhetsperspektiv från problemlösning till planering och implementering. Du identifierar rotorsaker, implementerar hållbara lösningar och säkerställer att produkterna alltid fungerar optimalt. Samtidigt driver du release- och konfigurationshantering, etablerar processer för mjukvaruuppdateringar och ser till att releaseflödena är både skalbara och effektiva. Detta är ett konsultuppdrag hos en av våra internationella kunder, vilket innebär att du får arbeta med avancerad teknik och komplexa system i nära samarbete, en del av dina framtida arbetsgifter:
Etablera och driva releaseprocesser för mjukvara och firmware som fungerar smidigt.
Felsöka och analysera mjukvara och hårdvara för att snabbt hitta rotorsaker och föreslå hållbara lösningar.
Genomföra uppdateringar och förbättringar och säkerställa att produkter fungerar optimalt.
Var en kontaktpunkt för kunder och interna team, och bidra till att tekniken alltid levererar på högsta nivå.
Driva förbättringsinitiativ inom konfigurationshantering och releaseflöden, och bidra till kontinuerlig utveckling av support och processer.
Samarbeta med utvecklingsteam och produktägare för att implementera förbättringar och innovationer.
Din tekniska bakgrund
Master-/kandidatexamen inom data eller närliggande område.
Mjukvaruutvecklare med omfattande arbetslivserfarenhet inom C, C# och Java samt arbete med webbaserade system.
Erfarenhet av databaser/SQL och systemadministration, inklusive Linux, VPN och konfigurationshantering.
Erfarenhet av Release eller Configuration Management av mjukvara.
God kommunikationsförmåga, flytande i svenska, engelska och meriterande med ytligare ett språk.
Förståelse för kretsteori, elektronik och hårdvara är meriterande även erfarenhet på hobbynivå.
Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom mjukvaruområdet och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024, 2025 och 2026 av Karriärföretagen!
Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Gabriel Johansson, på telefon +46 700 889767
