Customer Service Teamlead Till Kone

Vill du ta nästa steg i ditt ledarskap och ansvara för ett kundserviceteam i en verksamhet som är igång dygnet runt, året om? För vår kunds räkning söker Clevry nu en erfaren Customer Service Team Lead till ett spännande konsultuppdrag på heltid. Uppdraget är initialt 12 månader med goda möjligheter till förlängning.
Om uppdraget
I rollen som Customer Service Team Lead har du ett övergripande ansvar för ett team inom kundservice och larmcentral (24/7-verksamhet). Du leder, coachar och utvecklar medarbetarna samtidigt som du säkerställer att den dagliga driften fungerar effektivt och med hög kvalitet.
Du fungerar som en viktig brygga mellan operativ verksamhet och ledning, där du omsätter mål, riktlinjer och strategier till konkreta arbetssätt i vardagen. Fokus ligger på att skapa struktur, engagemang och goda resultat - samtidigt som du bidrar till en hållbar och trivsam arbetsmiljö.
Dina ansvarsområden innefattar bland annat:
Ledarskap och teamutveckling: Stötta, motivera och coacha teamet i det dagliga arbetet
Mål och uppföljning: Säkerställa att teamet levererar enligt uppsatta mål inom service, kvalitet och effektivitet
Operativ drift: Ansvar för bemanning, schemaläggning, uppföljning av ärenden samt kontroll av utrustning och rutiner
Kommunikation: Vara en tydlig kontaktpunkt mellan teamet och ledningen
Arbetskultur: Bidra till ett öppet, inkluderande och samarbetsorienterat klimat
Utveckling och förbättring: Arbeta aktivt med feedback, kompetensutveckling och förbättring av processer
Vid behov själv delta i ärendehantering och samtal
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med förmåga att skapa struktur, delaktighet och resultat. Du trivs i en roll där du kombinerar ett strategiskt perspektiv med operativt ansvar.
Vi ser att du har:
Minst 5 års erfarenhet av teamledande roll, gärna inom kundservice, support eller annan serviceintensiv verksamhet
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika funktioner
Ett närvarande, inkluderande och coachande ledarskap
Förmåga att hantera förändring och driva förbättringsarbete
En prestigelös inställning och vilja att stötta i den dagliga driften när det behövs
Om uppdraget via Clevry
Konsultuppdrag på 100 %
Initial uppdragslängd: 12 månader, med möjlighet till förlängning
Arbete sker på plats i kundens lokaler i Kista (ej hybrid)
Tillgång till parkering och gym i fastigheten
Som konsult hos Clevry blir du en del av ett engagerat konsultnätverk där vi värnar om din utveckling, trivsel och långsiktiga karriär.
Låter detta som nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess samarbetar KONE med konsult- och rekryteringsföretaget Clevry. När du har ansökt kommer du att få tillgång till ett självskattningstest. Vi rekommenderar att du genomför testet i samband med din ansökan. Vid intervju med Clevry kommer testresultaten att gås igenom mer ingående.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via vår plattform och besvarar inte ansökningar som skickas via e-post.
Om Clevry
I över 30 år har Clevry legat i framkant för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.
Följ oss gärna på LinkedIn Clevry Sweden
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clevry Sweden AB
(org.nr 556723-0486), http://www.clevry.com Arbetsplats
Clevry Jobbnummer
9674586