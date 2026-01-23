Customer Service Representative, deltid
2026-01-23
Får du energi av att avsluta ett samtal där kunden är riktigt nöjd? Då vill vi träffa dig! Vi söker nu en lagspelare på deltid som vill vara en del av vårt team i Alvik, Stockholm.
Välkommen till AUTO1 - ett innovativt och kundorienterat företag med passion för förstklassig service och långsiktiga kundrelationer. Hos oss blir du en viktig del i Europas ledande digitala plattform för begagnade bilar, där människor står i fokus både internt och externt. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu dig som vill växa tillsammans med oss på denna spännande resa!
Hur din nya roll kommer att vara
Som Customer Service Representative är du en viktig del av vårt sammansvetsade Customer Service Team. Du är ofta den första kontakten för våra kunder som visat intresse för att sälja sin bil via vår inköpsplattform. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att:
Ge våra kunder en exceptionell serviceupplevelse via telefon och säkerställa ett professionellt och personligt bemötande.
Vägleda kunderna genom hela inköpsprocessen, bland annat svara på frågor, förklara processen och hjälpa dem att boka möten på någon av våra inköpsstationer runt om i Sverige.
Samarbeta tätt med kollegor både på inköpsstationerna samt inom operations- och pricing-teamet. Vi har ett litet men tight och stöttande team där vi hjälper varandra att lyckas.
Tjänsten är en deltidsanställning på cirka 16 timmar per vecka, med möjlighet till fler timmar inledningsvis. Arbetstiderna varierar mellan kl. 08:00-19:00, vardagar och varannan helgdag. Det finns möjlighet till distansarbete. Tillträde sker så snart som möjligt och det finns möjlighet till förlängning.
Vi söker dig som:
Har en utpräglad känsla för service och stor noggrannhet - vi värderar din inställning högt!
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Är kundorienterad, har ett säljande sätt och ett stort engagemang, och trivs med att ta eget ansvar.
Har kanske lite eller ingen tidigare erfarenhet från kundservice eller försäljning - det viktigaste är att du är nyfiken, engagerad och brinner för att hjälpa andra. Erfarenhet är meriterande men inte avgörande för att lyckas hos oss!
Vad vi erbjuder dig
En internationell arbetsplats med spännande projekt och med stor möjlighet att utvecklas inom organisationen
Bra förmåner, inklusive friskvårdsbidrag
En öppen och positiv arbetsmiljö med korta beslutsvägar
En praktisk och ansvarsfull roll i ett snabbväxande företag där du får direkt påverkan på kvaliteten på våra fordon
Vilka vi är
AUTO1 Group är Europas ledande digitala plattform för bilbranschen. Vi bygger det bästa sättet att köpa och sälja bilar online. Vårt lokala varumärke, viköperdinbil.se, erbjuder våra kunder det snabbaste och smidigaste sättet att sälja bil på. Vårt varumärke, AUTO1.com, är Europas största B2B-plattform för bilåterförsäljare. Genom vårt varumärke Autohero, använder vi våra erfarenheter till att bygga ett varumärke som erbjuder det den bästa kundupplevelsen när det gäller att köpa bil online. Med över 4000 anställda i Europa, AUTO1 Group finns just nu på över 30 marknader och hade en omsättning på över 6.3 miljarder euro under 2024.
AUTO1 Group har en intern värdegrund som bygger på alla människors lika värde. Alla ansökningar kommer därför att hanteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariant och ålder.
Är du redo för din nästa utmaning? Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan (CV samt personligt brev) via ansökningsknappen nedan. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon med hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR). Vid frågor vänligen kontakta oss på rekrytering@auto1.com
. Vi sköter urval och intervjuer löpande tills vi har hittat rätt person.
Are we a match?
If you see challenges as opportunities, this is the place for you. We challenge the highly fragmented market of used cars in Europe and push ourselves to master the daily challenge of offering our customers the best way to sell and buy cars online. Tackling real challenges is our sustainable way to personal development.
Moreover, we are a fast-paced environment. We ensure fast processes towards our customers, while internally the dynamic spirit from early start-up days lives on. We never settle, we challenge and question everything, constantly looking for improvement and new opportunities. As an international team, flat hierarchies and fast decisions are our key ingredients.
Last but not least, something that our employees at AUTO1 know very well is that growth brings constant change - which means that new challenges arise. From starting in 2012 to today, AUTO1 Group is a rare success story of tremendous growth and we don't plan on stopping anytime soon. You will experience a steep learning curve by working on projects at scale and thus having real impact, all while benefiting from the stability of our proven business modell. Så ansöker du
