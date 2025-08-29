Customer Service and Check-In Duty Manager
2025-08-29
Är du en naturlig ledare med ett driv att utvecklas i en dynamisk och spännande miljö? Vill du ta ansvar för en viktig del av vår verksamhet och leda ett team i hjärtat av vår dagliga drift? Då kan du vara vår nya Customer Service and Check-In Duty Manager!
Som Customer Service and Check-In Duty Manager på Stena Line i Karlskrona ansvarar du för vårt check-in team och ser till att verksamheten flyter på smidigt dygnet runt, årets alla dagar. Här får du en nyckelroll där du både leder och coachar medarbetare, planerar bemanning och säkerställer en förstklassig kundupplevelse.
Några av dina ansvarsområden:
• Att leda, motivera och utveckla vårt check-in team på cirka 25 medarbetare, inklusive extrapersonal
• Aktivt driva och utveckla vår kundservice för att alltid ge våra gäster den bästa upplevelsen
• Planera och fördela det dagliga arbetet samt skapa effektiva och flexibla arbetsscheman - både på kort och lång sikt
• Genomföra medarbetarsamtal och lönesamtal för att främja personlig utveckling och engagemang
• Arrangera arbetsplatsträffar och teammöten för att skapa en positiv arbetsmiljö
Vad vi kan erbjuda dig
Du får möjlighet att vara en viktig del av vår organisation i en roll där ditt ledarskap verkligen gör skillnad. Arbetstiderna är främst vardagar, men viss variation förekommer då vår verksamhet pågår dygnet runt. Resor förekommer i tjänsten.
Som anställd hos Stena Line Sverige har du även tillgång till våra förmåner som bland annat innehåller rabatterade resor, friskvårdsbidrag, varierande träningserbjudanden, tillgång till vår förmånsportal och mer!
Vem är du?
Hos oss på Stena Line värdesätter vi din personlighet lika mycket som din kompetens. Vi tror att du som person trivs i en miljö där varje dag är unik och där flexibilitet är en självklarhet. Du har lätt för att anpassa dig efter verksamhetens behov och arbetar alltid lösningsorienterat, även när tempot är högt.
Du är en trygg och stabil ledare som kan skapa lugn i en fartfylld arbetsmiljö. Med ett tydligt fokus prioriterar du både dina dagliga och långsiktiga arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Din kommunikativa förmåga och ditt engagemang gör att du motiverar och inspirerar ditt team - tillsammans skapar ni den där extra upplevelsen som våra gäster alltid ska känna.
Dina måsten:
• Tidigare arbetserfarenhet av kundservice
• Erfarenhet av att leda en operativ enhet samt att framgångsrikt driva förändring inom ansvarsområdet
• Flytande kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• Kunskap om hälsa, säkerhet, trygghet och miljö samt arbetsrättsliga regler/arbetsrätt
• Körkort (B)
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månader provanställning, med placering i Karlskrona. Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt, men dock senast 17 september, 2025. Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan. Vi har kollektivavtal med bland annat Unionen som du kan kontakta för mer information.
Om du har några frågor angående tjänsten får du gärna kontakta Jonna Paulin, Customer Service & Check-in Manager på jonna.paulin@stenaline.com
eller har du frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Hanna Gustavsson, Talent Acquisition Partner, hanna.gustavsson@stenaline.com
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om Stena Line
Som ledaren inom hållbar sjöfart har Stena Line Europas största linjenätverk och fokuserar på transport av både passagerare och frakt. Vi är redan över 6100 medarbetare över hela Skandinavien, runt om i Storbritannien och Baltikum och det är tillsammans vi skapar vår framgång. Resan börjar med oss!
Att arbeta på Stena Line är synonymt med en säker arbetsplats och en bra balans mellan arbete och fritid. För oss är det viktigt att vi arbetar för att upprätthålla och utveckla en arbetsmiljö som är hållbar, fri från trakasserier och som ger lika möjligheter till alla. Vi tror på jämlikhet, mångfald och inkludering - och välkomnar alla sökande.
