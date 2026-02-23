Creative Doer
Vi är FSK, The Generator, ett bolag som driver utveckling och tillväxt genom våra tre affärsområden:
Talent - Med Talent stärker vi organisationer geom att hitta och utveckla rätt personer. Framförallt inom managament, sales/marketing och experts.
Brand - Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding.
Growth - Vi hjälper ledare och organisationer att nå sin fulla potential genom affärutveckling samt utbildnignar inom sälj och ledarskap.
Vi finns idag i Värnamo, Jönköping, Göteborg, Varberg och Falkenberg. Läs mer på www.fskgroup.se
FSK står inför sin största uppväxling hittills - ska du vara med?
Kanske kallar du dig vanligtvis för Storyteller, Art Director, Graphic Designer, Marketing lover, Brand Enthusiast... Vi kallar det Creative Doer och det är dig vi letar efter.
Vi söker en Creative Doer som vill vara med och sätta ton, uttryck och tempo i hur FSK syns, känns och upplevs. Det här är inte ett vanligt jobb. Det är en möjlighet att vara med och bygga något större.
FSK befinner sig i en stark tillväxtfas där varumärket spelar en central roll. Vi växer, stärker vår digitala affär och tar plats i nya kanaler och format. Här blir du en nyckelperson i att forma hur vi syns och upplevs, både idag och framåt.
Ett starkt varumärke finns på plats, men nu ska det bli ännu tydligare, ännu starkare och ännu mer enhetligt. Och mer digitalt!
OM FSK:
FSK är inte som alla andra bolag. Vi vet, det säger alla, men vi är faktiskt inte som alla andra. Vi är ett affärsdrivet och energirikt bolag som drivs av att utveckla människor och affärer. Inte på det där floskliga sättet, vi menar allvar med det. Vi tar också våra uppdrag på största allvar, men vi tror däremot inte att det finns någon motsättning i att vara proffsig och ha kul samtidigt. Det är vår inställning i allt vi gör. Proffsigt, affärsutvecklande och kul, på samma gång. Vår kultur är vårt viktigaste vapen och det som mest sannolikt kommer göra att du trivs lika bra här som du gör bland dina polare.
OM UPPDRAGET:
Rollen är operativ, kreativ och har ett tydligt fokus på genomförande och kvalitet i högt tempo. Du jobbar utifrån satt strategi men med stort utrymme att påverka uttryck, form och lösningar.
Du kommer att arbeta med:
• Kampanjer
• Sociala Kanaler
• Print
• Webb och digital plattform
• Marknadsproejtk, fotografering och filmproduktion
• Branding kopplat till vår digitala affär och e-handelsnära initativ
Och en hel del annat roligt som dyker upp längs vägen inom branding.
Du jobbar tätt tillsammans med och rapporterar till vår Brand Manager.
VI SÖKER DIG SOM:
Har ett skarpt grafiskt öga och en stark känsla för färg, form, typografi och helhet. Du är van att skapa visuellt material för både digitala och tryckta kanaler samt förstår hur uttryck anpassas efter syfte, målgrupp och kanal.
Du har stenkoll på vad ett varumärke är och varför det är affärskritiskt. Du kan följa, förvalta och stärka en visuell identitet över tid. Du tänker konsekvent och långsiktigt, även i det dagliga arbetet. Du förstår kopplingen mellan branding, digital närvaro, affär och tillväxt.
Erfarenhet av digital branding, gärna kopplat till webb/e-handel, är meriterande.
VARFÖR SKA DU BLI CREATIVE DOER HOS FSK?
Du vill arbeta hands-on och leverera kvalitet. När du har fått briefen tar du egna initiativ och hittar lösningar som leder till resultat. Projekt blir klara, inte bara påbörjade. Du är en person som trivs i högt tempo, stor variation och att ha flera projekt igång samtidigt - det är då du är som bäst. Kombinationen kreativ och affärsfokus, det är något du verkligen uppskattar.
VARFÖR ÄR DET HÄR ANNORLUNDA?
Du kliver inte in i en färdig marknadsavdelning. Du kliver in i en resa. Du får vara med och forma hur FKS ser ut, låter och känns när vi tar nästa steg digitalt, affärsmässigt och varumärkesmässigt.
Här bygger vi, på riktigt.
I den här rekryteringen kommer du att få svara på urvalsfrågor. Utveckla gärna svaren i ditt personliga brev och bifoga gärna din portfolio.
Vi har en tanke om hur rollen är utformad, men vi vet också att rätt match kan se ut på olika sätt. Tror vi att vi är rätt för varandra är vi öppna för att hitta ett upplägg som fungerar bra för båda parter.
Har du frågor om tjänsten? Hör av dig! algot@fskgroup.se
alt. 0707277031. Finns även tillgänglig på DM på LinkedIn. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
