Corporate Finance Analyst till Doxa

Doxa är ett börsnoterat investmentbolag med fokus på fastighetsutveckling och aktivt ägande. Vi bygger värde genom att strukturera och driva projekt i partnerskap, inte sällan i komplexa bolagsstrukturer. Med ett litet men handlingskraftigt huvudkontor i Malmö och en decentraliserad koncernstruktur, med ca 100 bolag, arbetar vi nära marknaden, affären och kapitalet.
Vill du arbeta brett med koncernövergripande ekonomifrågor i ett noterat bolag med stora framtidsambitioner och snabba beslutsvägar? Doxa söker en självgående och affärsnära Corporate Finance Analyst med mycket driv och stor integritet som vill vara med och forma framtidens fastighetsinvesteringar.
Som affärsnära Corporate Finance Analyst blir du en del av en effektiv och professionell koncernövergripande ekonomifunktion där tempot högt och beslutsvägarna korta. Du arbetar brett med rapportering samt övergripande finansiella frågor som bolagsvärderingar, förvärv (M&A), kapitaltäckning och likviditet, räntor, säkringar och andra bankfrågor.
Som affärsnära Corporate Finance Analyst blir du en nyckelspelare och arbetar tätt med VD och övriga ledningspersoner.
Ansvarsområden
Arbetet är både operativt och strategiskt och rör frågor som:
• Bankkontakter, cash pooling och hantering av finansiella säkringar och andra kapitalfrågor
• Kommunikation med styrelse, aktieägare och andra externa parter
• Stötta vid värderingar, förvärv (M&A) och finansiell integration av nya bolag
Du rapporterar direkt till VD och har löpande kontakter med ledning, styrelsen, aktieägare och andra externa parter. Rollen erbjuder både stor möjlighet att påverka och stor variationsrikedom, med allt från finansiell rapportering till M&A och att vara en strategisk affärspartner.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som är driven, nyfiken och trygg i din yrkesroll. Du lockas av att arbeta nära affären, ta stort eget ansvar och göra skillnad samtidigt som du kan växa och utvecklas vidare. Du är analytisk och självgående med en stark integritet och förmågan att stå på egna ben. Samtidigt är det viktigt att du är kommunikativ och van vid att samarbeta och stötta dina kollegor i en snabbrörlig värld.
Vi tror att du:
• Är civilekonomexamen med inriktning redovisning, finans eller liknande
• Har erfarenhet antingen från revision av noterade bolag, finansiell rapportering och konsolidering eller arbete med bolagsförvärv/transaktioner
• Har erfarenhet och god förståelse för IFRS och/eller redovisning/rapportering enligt IFRS, gärna från fastighetsbranschen
• Har erfarenhet av kapitalanskaffning, cash pooling och bankkontakter
Du har förmågan att arbeta i högt tempo med ett stort eget ansvar och erfarenhet av kommunikation mot ägare i noterat bolag är meriterande. Vi ser också att du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift samt har mycket goda kunskaper i Excel.Dina personliga egenskaper
Som person har du gott om energi tillsammans med förmågan att se till helheten och självständigt prioritera dina uppgifter. Samtidigt som du är samarbetsorienterad har du lätt för att driva och motivera dig själv och tar dig fram på ett naturligt sätt i olika mer eller mindre krävande kontexter. Proaktivitet och struktur är en naturlig del av ditt sätt att vara samtidigt som du tycker om kontakter med verksamheten och har en förmåga att vara både kravställande och stöttande i relation till dina kontaktytor.
Vad erbjuder vi
Som affärsnära Corporate Finance Analyst på Doxa får du möjlighet att:
• Arbeta nära ledning, styrelse och aktieägare
• Arbeta i en entreprenöriellt men samtidigt professionell kontext med korta beslutsvägar och mycket eget ansvar
• Kombinera en djup specialistkompetens inom bland annat IR, M&A, företagstransaktioner, finansiering med mer traditionella ekonomifrågor som konsolidering och rapportering
I denna rekrytering har Doxa International valt att samarbeta med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Tomas Vinnersten på tomas.vinnersten@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut så vänta inte med din ansökan om du finner rollen intressant.
Varmt välkommen med din ansökan!
