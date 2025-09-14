Copy of Kundtjänstmedarbetare
2025-09-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Dina Arbetsuppgifter och profil
Vi på Insitepart söker kundtjänstmedarbetare till vår kund DHL i Västberga. Dina arbetsuppgifter kommer vara att svara på inkommande telefonsamtal och mejl samt sedvanliga uppgifter kopplat till administration. Arbetet ställer krav på god kunddialog och kommunikation. Vi söker medarbetare som är positiv, driven och gillar att arbeta med hög effektivitet.
Du som person:
Är strukturerad
Har god datorvana
Är noggrann samt ställer höga krav på kvalitén
Är serviceinriktad
Har god kommunikationsförmåga
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Gillar arbeta med problemlösningar och utsatta mål
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Arbetsschema, måndag till fredag kl08:00-17:00
Start omgående eller enligt överenskommelse
Den här tjänsten innebär att du blir anställd som konsult hos Insitepart och jobbar ute hos vår kund
Insitepart tillämpar bakgrundskontroll hos de kandidater som blir aktuella för anställning
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in dina ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater.
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://insitepart.se/ Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
