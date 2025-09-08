Copy Lead
Vi söker dig som älskar att skriva och som vill höja nivån på allt vi säger - både genom dina egna texter och genom att stötta och utveckla andra. Som Copy Lead på Svenska Spel blir du både en drivande kraft och kreativ förebild i arbetet med att forma vårt språk och vår tonalitet.
Du får en nyckelroll i att inspirera, kvalitetssäkra och utveckla skrivandet med primärt fokus på Turs affärsområde - samtidigt som du själv skriver aktivt och visar vägen genom att skapa texter som engagerar, vägleder och berör.
Vad kommer du att göra?
I rollen som Copy Lead jobbar du både strategiskt och operativt - du skriver, testar, utmanar och finslipar texter inom UX, marknad och content. Samtidigt fungerar du som coach och förebild för andra medarbetare som skriver i sin roll.
Du ansvarar för att våra texter håller hög kvalitet - språkligt, kommunikativt och varumärkesmässigt. Oavsett om det gäller UX-copy, kommunikation, pushnotiser eller inlägg i sociala medier, ser du till att budskapet är tydligt, engagerande och alltid anpassat till målgruppen.
Svenska Spel består av ett modervarumärke och flera produktvarumärken kopplat till affärsområde Tur - här gäller det att navigera smidigt mellan tonaliteter, samtidigt som du håller ihop helheten. Du säkerställer att varje varumärke får sin unika röst - men med en gemensam ton som känns Svenska Spel.
En stor del av rollen handlar om att leda genom att själv visa vägen - du coachar andra genom att exemplifiera i praktiken vad riktigt bra copy är och inspirerar på så sätt hela Svenska Spel att vässa sina texter. Du fungerar som bollplank i kreativa processer för team inom både Tur och Content Studion - och finns även som ett språkligt stöd för andra delar av Svenska Spel.
Är du den som kommer att göra det?
Vi söker dig som har passion för språket och som med både skärpa och värme kan få andra att skriva bättre. Du har lång erfarenhet av copywriting, och är van vid att skriva texter som konverterar och bygger varumärke - i många olika kanaler och format.
Du är trygg i att utmana befintliga texter och har ett öga för vad som funkar - i allt från pushnotiser till UX-flöden. Du gillar att testa budskap, utforska nya format, jobba datadrivet och använda AI som stöd i både idégenerering och korrektur.
Du har
Djup förståelse för tonalitet, kommunikationsriktlinjer och varumärkesuttryck
Dokumenterad erfarenhet av att utbilda och vägleda andra i textproduktion
Förmåga att snabbt växla mellan strategi och hands-on skrivande
Arbetserfarenhet av textproduktion via SoMe, ex. TikTok
Ett nyfiket och innovativt mindset med koll på språk, trender och teknik
Och viktigast av allt - du vill vara med och samla, strukturera och utveckla hela vår textproduktion, från val av ord till varumärkesröst.
Om Tur
På Svenska Spel Tur skapar vi spänning, underhållning och glädje genom några av Sveriges mest omtyckta spel - Triss, Lotto och Eurojackpot. Varje dag ger vi människor chansen att drömma stort, oavsett om det är genom en digital kupong, en fysisk lott eller ett skrap i direktsänd tv.
Vi kombinerar lång erfarenhet med innovation för att utveckla spelupplevelser som engagerar och underhåller. Med fokus på ansvar och trygghet ser vi till att spelandet alltid sker på ett hållbart sätt - samtidigt som vi sprider glädje i hela Sverige. Vill du vara med och skapa nästa stora spelupplevelse?
Vi är Svenska Spel
Vi är stolta över att vara hela Sveriges spelbolag. Varje dag skapar vi spelglädje med omtanke och ger tillbaka till samhället. Med spel som Triss, Stryktipset och Oddset bjuder vi på spänning, gemenskap och drömmar - men vi är mer än bara ett spelbolag.
Som medarbetare hos oss är du en del av något större. Vi tar ansvar för att skapa en sund och hållbar spelmarknad där alla kan spela på ett tryggt och hållbart sätt. Vi säger nej till osunda intäkter och arbetar aktivt för att göra spelupplevelsen ännu bättre för våra kunder. Vi investerar också i samhället genom att varje år bidra med vårt överskott till statskassan och genom att vara Sveriges största idrottssponsor.
Hos oss möter du en kultur där vi lär oss varje dag, skapar resultat tillsammans och gör det enkelt. Vi är nyfikna, modiga och tror på kraften i att samarbeta. Våra olikheter är en styrka som hjälper oss att utvecklas, utmana oss själva och hitta nya lösningar. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där vi delar kunskap, vågar testa nytt och alltid strävar efter att bli lite bättre - varje dag.
