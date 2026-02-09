Controllerchef till Huddinge kommun
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Vi leder, styr, stödjer och följer upp så att hela kommunen drivs effektivt och ändamålsenligt. Totalt är vi cirka 400 medarbetare fördelade på fem avdelningar. I allt vi gör utgår vi från att det ska komma till nytta för de som bor, besöker eller arbetar i kommunen.
Vill du leda och utveckla den centrala controllerfunktionen i en av Sveriges mest spännande kommuner? Nu söker vi en trygg och erfaren controllerchef som vill bidra till styrning, utveckling och kvalitet i Kommunstyrelsens förvaltning i Huddinge kommun.
Om arbetsplatsenControllersektionen i Huddinge kommun bidrar till utveckling av planerings- och uppföljningsprocessen inklusive intern kontroll både på kommunövergripande nivå och för kommunstyrelsens förvaltning.
Om rollenSom controllerchef ansvarar du för att leda, utveckla och samordna kommunens controllerfunktion och säkerställa god ekonomisk styrning, planering och uppföljning. Ett prioriterat utvecklingsområde är att stärka organisationens analysförmåga, med både ekonomiska och verksamhetsperspektiv i fokus. Du driver förändrings- och utvecklingsarbete i nära dialog med förvaltningens chefer och stödjer organisationen i att fatta väl underbyggda beslut.
Rollen passar dig som trivs med att forma nya arbetssätt och skapa förbättringar. Du ingår i ekonomiavdelningens ledningsgrupp och är en viktig partner i det strategiska arbetet med att utveckla verksamheten framåt i en komplex och föränderlig organisation. Du ansvarar för ett team på 7 personer inom controllerenheten och rapporterar direkt till Ekonomidirektören.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som controllerchef:
• Leda och utveckla controllerfunktionen och medarbetarna i teamet
• Ansvara för uppföljning, analys, prognoser och rapportering
• Ha ett nära samarbete med både ekonomidirektör och budgetchef
• Stötta chefer och verksamhet i ekonomiska bedömningar och beslutsunderlag
• Utbilda och stärka organisationens ekonomikompetens genom presentationer, utbildningsmaterial och dialog
• Driva och delta i förändrings- och utvecklingsprocesser
Din profilVi söker en erfaren och trygg controllerchef till Kommunstyrelsens förvaltning i Huddinge kommun och söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom ekonomi på minst kandidatnivå
• Flera års erfarenhet som chef, gärna som controllerchef eller ekonomichef från en mindre kommun eller offentlig verksamhet
• Har god förståelse för kommunala organisationer
• Van att arbeta med utveckling och förändring i komplexa miljöer.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är pedagogisk och har förmåga att tydligt förmedla ekonomiska budskap genom presentationer och utbildningsmaterial. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Vi söker dig som är självständig och trygg i din profession, analytisk och van att driva frågor framåt. Du är intresserad av människor och av att utveckla andra, och har mod att ifrågasätta, utvärdera och ställa krav samtidigt som du skapar dialog och arbetar tillsammans med organisationen. Vi ser samverkan med fackliga representanter som en viktig del av vårt arbete, och du behöver ha god kännedom om arbetsmiljölagen samt förstå hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar.
https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
För mer information kring tjänsten är du välkommen att kontakta Ekonomidirektör Petra Eriksson Asplund på Petra.Asplund-Eriksson@huddinge.se
