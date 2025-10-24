Controller till samhällsbyggnadsförvaltningen
2025-10-24
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med att förverkliga visionen om framtidens Österåker där en modern stad med en genuin småstadskaraktär möter en levande skärgård och landsbygd. I samklang med att Österåker lockar allt fler invånare, utvecklas kommunens bebyggelse, natur, kust och skärgård, kultur, näringsliv och möjligheter till rekreation på ett hållbart sätt. Genom medverkan i Sverigeförhandlingen ska vi utveckla nya stadsdelar intill Roslagsbanans stationer samtidigt som Roslagsbanan förlängs in till Stockholm City. Kommunen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede och står inför stora utmaningar.
Vi är nästan hundra engagerade medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen som tillsammans utvecklar en trygg och attraktiv kommun för alla. Österåker växer snabbt och vi står inför stora spännande utmaningar med stadsutveckling, hållbarhet och förbättrad service. Vi arbetar inom flera områden - stadsbyggnad, infrastruktur, miljö och hälsa och mycket mer.
I tjänsten som controller kommer du ingå i avdelningen verksamhetsstöd i vilken även enheterna Geodata och Samhällsbetalda resor ingår. Avdelningen ansvarar även för nämndadministration, ekonomi, kvalitetsfrågor och är ett övergripande förvaltningsstöd.
Ditt uppdrag
Vi söker nu en erfaren controller som vill vara med och driva styrning, utveckling och kvalitetssäkring inom en av förvaltningens viktigaste stödfunktioner. Här får du möjlighet att påverka både arbetssätt och strategiska beslut i en organisation där samarbete, innovation och långsiktig utveckling står i fokus. Du rapporter till avdelningschef för verksamhetsstöd.
Som controller ansvarar du för att planera, följa upp, analysera och rapportera förvaltningens ekonomi och verksamhet. Rapportering sker även till ekonomiavdelning då exploateringsflödena är viktiga för kommunens prognoser och likviditetsplanering. Du stödjer ledningen i styrningen och bidrar till en effektiv och kvalitativ verksamhet med hög måluppfyllelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen spänner över flera olika verksamheter såsom stadsbyggnad, förvaltning och drift av allmänna platser, likväl myndighetsutövning inom bygglov och miljö och hälsa. Det kräver att du som controller förstår ekonomin i olika finansieringsmodeller och redovisningsprinciper tex när ekonomin är reglerad genom tecknade avtal och inom exploatering- och investeringsprojekt som sträcker sig över flera år.
• Driva budgetarbete, prognoser, rapportering, analyser och likviditetsplanering.
• Analysera och tolka ekonomi för både skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter.
• Aktivt identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar och intäktsförbättringar samt föreslå åtgärder.
• Säkerställa att exploaterings- och investeringsprojekt följs upp.
• Ta fram beslutsunderlag vid revisioner och andra förfrågningar.
• Bidra till riskhantering och internkontroll genom att identifiera och följa upp ekonomiska risker.
• Driva, utvecklinga och kvalitetssäkra ekonomiska processer, system och rapporteringsverktyg.
• Fungera som stöd och bollplank för chefer och medarbetare i ekonomiska frågor, budgetarbete och uppföljning.
Som controller ingår du i förvaltningens utökade ledningsgrupp, där du tillsammans med chefer och nyckelpersoner aktivt deltar i strategiska diskussioner och beslut. Du bidrar med ekonomisk insikt och analys som är avgörande för att styra förvaltningens utveckling och resurser på ett hållbart och effektivt sätt. Din roll är både rådgivande och operativ. Profil
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande.
• Flera års erfarenhet som controller, gärna från kommunal verksamhet eller liknande komplex miljö.
• God förståelse för samhällsbyggnadsprocessen samt starka kunskap om exploaterings- och investeringsekonomi.
• Goda kunskaper inom kommunallagen, bokföringslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
• Goda systemkunskaper och vana att arbeta med ekonomiska analyser.
• Förmåga att uttrycka dig väl i svenska, både muntligt och skriftligt.
Som person är du strukturerad, analytisk och resultatinriktad. Du trivs i en roll där du får driva förändring och utveckling, samtidigt som du bygger starka relationer och samarbetar över organisatoriska gränser. Du kombinerar strategiskt tänkande med praktisk handling och har lätt för att engagera och motivera andra
Varför välja oss?
Hos oss får du en stimulerande och meningsfull arbetsmiljö där din insats verkligen gör skillnad. Vi satsar på innovation, hållbarhet och samverkan och erbjuder dig chansen att vara med och forma framtidens samhällsbyggnadsförvaltning i Österåker.
Vill du vara med på vår resa? Vi ser fram emot att höra från dig!
Anställningens omfattning
Heltid
Anställningsform
TillsvidareTillträde
Snarast men enligt överenskommelseSå ansöker du
Ansvarig rekryterande chef Helena Karlsson besvarar frågor, nås på helena.karlsson@osteraker.se
.
Sista ansökningsdag
22 oktober 2025
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på vår webbplats.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
Individuell lönesättning
Österåkers kommun
(org.nr 212000-2890), http://www.osteraker.se Kontakt
Avdelningschef
Helena Karlsson helena.karlsson@osteraker.se Jobbnummer
9574236