Controller till Samhällsbyggnadsförvaltningen
Österåkers Kommun / Controllerjobb / Österåker Visa alla controllerjobb i Österåker
2026-03-23
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Österåkers Kommun i Österåker
, Täby
, Stockholm
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med att förverkliga visionen om framtidens Österåker där en modern stad med en genuin småstadskaraktär möter en levande skärgård och landsbygd. I samklang med att Österåker lockar allt fler invånare, utvecklas kommunens bebyggelse, natur, kust och skärgård, kultur, näringsliv och möjligheter till rekreation på ett hållbart sätt. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Österåkers kommun har drygt 100 medarbetare som tillsammans arbetar för en levande, trygg och hållbar kommun. Österåker är en expansiv del av Stockholmsregionen med stark tillväxt och höga ambitioner inom samhällsutveckling. Förvaltningen omfattar områden som stadsbyggnad, infrastruktur, strategisk planering samt miljö- och hälsoskydd.
Vill du vara med på vår spännande utvecklingsresa? Österåkers kommun - möjligheternas skärgårdskommun - söker en engagerad och analytisk verksamhets controller till samhällsbyggnadsförvaltingen.
Ditt nya jobb
Som controller är du verksamhetens och cheferna strategiska partner. Du driver arbetet mot god ekonomisk hushållning och långsiktigt hållbara beslut. Genom att analysera nuläge och framtida konsekvenser via prognoser och scenariobedömningar, fungerar du som ett kvalificerat bollplank i planering och prioriteringar.
Hos oss arbetar du nära verksamheten där ekonomi, målstyrning och kvalitet vävs samman. Vi vill att du är delaktig tidigt i processer och forum där vägval diskuteras så att ekonomiska och strategiska perspektiv integreras innan beslut fattas.
Som controller kommer du att:
• Leda förvaltningens budgetprocess samt ta fram prognoser och verksamhetsberättelser i nära samarbete med chefer.
• Löpande analysera verksamhetens resultat, intäkter och kostnader. Identifiera avvikelser och föreslå åtgärder.
• Följa upp och analysera samhällsbyggnadsprojekt. Du är en nyckelperson i att beräkna taxor och avgifter inom stadsbyggnadsområdet.
• Ansvara för förvaltningens delårs- och årsbokslut.
• Utveckla och upprätthålla god intern kontroll och rutiner för ekonomiprocesser.
• Ekonomisk rådgivare till chefer i ekonomiska frågor, avtalsfrågor och vid framtagande av underlag till nämndbeslut
Som controller ingår du i avdelningen verksamhetsstöd där enheterna Geodata och Samhällsbetalda resor ingår. Avdelningen ansvarar även för nämndadministration, ekonomi, kvalitetsfrågor och är ett övergripande förvaltningsstöd. Avdelningen består av ca 18 medarbetare. Du rapporterar till avdelningschefen för verksamhetsstöd.
Du är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad, med förmåga att se komplexa samband och helheter. Du har ett starkt intresse för verksamheten och för att utveckla metoder och arbetssätt som leder till långsiktigt hållbara resultat.
Som person är du kommunikativ och trygg i att anpassa ditt budskap på ett pedagogiskt sätt till olika målgrupper - från verksamhetsnära medarbetare till politiska beslutsfattare. Du trivs i rollen där du får kombinera självständigt arbete med samarbete.Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivare bedömer likvärdigt
• Flera års erfarenhet av kvalificerat controllerarbete i liknande roll
• Erfarenhet av analys- och utredningsuppdrag, inklusive samhällsekonomiska kalkyler och effektbedömningar
• Mycket goda kunskaper i Microsofts programsvit och ekonomisystem
• Goda kunskaper om BI-verktyg och erfarenhet av att utveckla och implementera beslutsstöd
• Erfarenhet från offentlig sektor, särskilt inom samhällsbyggnadsprocessen är meriterande
Anställningens omfattning
Heltid
Anställningsform
TillsvidareTillträde
Snarast enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
2026-04-06
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på vår webbplats.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers kommun
http://www.osteraker.se
Avdelningschef verksamhetsstöd
Helena Karlsson helena.karlsson@osteraker.se
9814686