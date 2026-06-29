Controller till nya Institutionen för konst och teknik
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2026-06-29
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Vill du ha en roll där ditt arbete verkligen gör skillnad? Hos oss blir du en viktig del av en internationell kunskapsmiljö där du stöttar forskning och utbildning i framkant. Du får trygga villkor, generösa förmåner och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll, samtidigt som du bidrar till något större.
Vill du vara med och bygga upp en helt ny institution? Som controller får du en nyckelroll i uppbyggnaden av ekonomistyrningen för den nya Institutionen för konst och teknik vid Luleå tekniska universitet. Här möts konstnärlig praktik, gestaltning och teknisk innovation i en kreativ och framåtblickande miljö. Institutionen kommer att omfatta forskning och grundutbildning inom arkitektur, design, musik och teater. Verksamheten bedrivs idag vid universitetsområdena i Luleå och Piteå.
Vi erbjuder dig:
ett arbete i en inspirerande, kreativ och innovativ miljö
en anställning vid ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap för en hållbar framtid
engagerade kollegor i en internationell och dynamisk miljö.
en statlig anställning med goda arbetsvillkor
Läs mer om våra förmåner https://www.ltu.se/om-universitetet/arbeta-hos-oss/formaner.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Vi söker en controller för enheten verksamhetsnära stöd vid Institutionen för konst och teknik. Institutionen kommer att ha cirka 90 medarbetare och drygt 900 helårsstudenter.
Du kommer att ingå i en administrativ enhet med runt 9 medarbetare som arbetar med ekonomi-, utbildnings- och HR-administration som leds av en administrativ chef. Enheten utgör en gemensam resurs för hela institutionen med syfte att ge administrativt stöd till ledningen samt forskare, lärare, forskarstuderande och studenter. Som controller utgör du ett stöd för verksamhetsledningen i planerings-, styrnings- och uppföljningsfrågor. Du arbetar med ekonomiska beslutsunderlag och analyser utifrån verksamhetens behov. Du teamleder ekonomigruppen och det ekonomiska arbetet och ansvarar för samordning av arbetet med budget, bokslut, prognoser samt uppföljning av verksamheten. Du kommer att ansvara för att vidareutveckla gemensamma rutiner och arbetssätt kring ekonomiska frågor. Tillsammans med institutionens projektcontroller utgör du ekonomifunktionen och ger stöd till verksamhetens avdelningar och forskningsämnen.
Du kommer att ingå i ett nätverk med universitetets övriga controllers.Kvalifikationer
För befattningen krävs ekonomexamen på högskolenivå, gärna med inriktning mot ekonomistyrning/redovisning. Du ska ha några års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inom verksamhetsområdet. För arbetet krävs god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du ska vara utåtriktad, ha mycket god samarbetsförmåga och en stor känsla för service.
Du är resultatinriktad, analytisk, har ett strukturerat arbetssätt och har lätt för att bygga upp goda relationer med personer i din omgivning. Vidare ska du kunna arbeta självständigt, vara drivande i förändringsarbete och ta stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du ska vara lyhörd för ledningens och verksamhetens behov av stöd och krav.
Omfattning och ort
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som controller med placering i Luleå. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillsättning av tjänst sker enligt överenskommelse.
Ytterligare information
För mer information kontakta avdelningschef för Verksamhetsnära stöd Mikael Öqvist, 0920-49 32 28, mailto:mikael.oqvist@ltu.se
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Fackliga företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 mailto:diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 mailto:marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Referensnummer: 4033–2026
Sista dag att ansöka är 16 augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841), https://www.ltu.se/
971 87 LULEÅ Arbetsplats
Luleå tekniska universitet - Platsbanken Jobbnummer
9983043