Controller till kund i Norrort
OnePartnerGroup Stockholm AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du vara med och bidra till hållbar samhällsutveckling i en kommun i stark tillväxt? Nu söker vi en erfaren controller som vill ta en nyckelroll i styrning, uppföljning och utveckling inom en samhällsbyggnadsförvaltning med bred och komplex verksamhet.
Vi befinner oss i ett intensivt utvecklingsskede med flera omfattande stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt. I takt med att vi växer utvecklas bebyggelse, naturmiljöer, näringsliv och service med fokus på långsiktig hållbarhet, kvalitet och effektiv resursanvändning.
Om verksamheten
Samhällsbyggnadsverksamheten består av ett stort antal engagerade medarbetare som tillsammans arbetar med stadsbyggnad, infrastruktur, drift av allmänna platser, miljö- och hälsoskydd samt myndighetsutövning.
Tjänsten är placerad inom avdelningen för verksamhetsstöd som ansvarar för ekonomi, nämndadministration, kvalitetsarbete och övergripande förvaltningsstöd.
Ditt uppdrag
Som controller har du en central roll i att planera, följa upp, analysera och rapportera verksamhetens ekonomi. Du är ett kvalificerat stöd till ledningen och bidrar till en effektiv, hållbar och kvalitativ verksamhet med hög måluppfyllelse.
Verksamheten omfattar både skattefinansierade och avgiftsfinansierade områden samt exploaterings- och investeringsprojekt som sträcker sig över flera år. Rollen kräver därför en god förståelse för ekonomistyrning i komplex offentlig verksamhet.
I uppdraget ingår att:
Analysera och tolka ekonomi för skatte- och avgiftsfinansierade verksamheter samt exploaterings- och investeringsprojekt
Driva budgetprocess, prognosarbete, rapportering och kvalificerade analyser
Identifiera möjligheter till kostnadseffektivisering och intäktsförbättring samt föreslå åtgärder
Säkerställa ekonomisk uppföljning av exploaterings- och investeringsprojekt enligt gällande regelverk
Ta fram beslutsunderlag vid revisioner och andra förfrågningar
Bidra till riskhantering och internkontroll
Utveckla och kvalitetssäkra ekonomiska processer, system och rapporteringsverktyg
Vara ett aktivt stöd och bollplank till chefer i ekonomiska frågor
Rollen är både strategisk och operativ och innebär ett nära samarbete med chefer och nyckelpersoner i organisationen. Du rapporterar till avdelningschefen. Publiceringsdatum2026-02-13Profil
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
Flera års erfarenhet som controller, gärna inom offentlig sektor eller annan komplex organisation
God förståelse för samhällsbyggnadsprocesser samt erfarenhet av exploaterings- och investeringsekonomi
God kunskap om kommunal redovisning och relevanta regelverk
Mycket god analytisk förmåga och systemvana
God förmåga att uttrycka dig i svenska, både muntligt och skriftligt
Som person är du strukturerad, analytisk och resultatinriktad. Du trivs i en roll där du driver utveckling och förbättring samtidigt som du bygger förtroendefulla relationer och samarbetar över organisatoriska gränser. Du kombinerar strategiskt tänkande med operativ handlingskraft.
Nyfiken på att veta mer?
Detta är ett konsultuppdrag på heltid på 6 månader med start omgående Du blir anställd av oss på OnePartnerGroup och du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund strax norr om Stockholm.I konsultvärlden går det ofta snabbt så vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR.Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Josefine Blomkvist på josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
eller Kristian Ekelund på kristian.ekelund@onepartnergroup.se
.
När du blir en av oss
Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619), https://www.onepartnergroup.se/ Kontakt
Kristian Ekelund kristian.ekelund@onepartnergroup.se Jobbnummer
9742215