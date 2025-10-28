Controller till kund i Malmö
2025-10-28
För vår kunds räkning söker vi just nu en Controller till en kund i Malmö. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2025-12-01 och pågå till och med 2026-07-31.
Om uppdraget
Som Controller hos vår kund kommer du att arbeta med att stödja kollegor inom Financial planning och reporting samt arbeta med några specialuppdrag; Där kan ingå:
Sammanställning, konsolidering och rapportering av bolagets resultat och balansräkning;
Planering och analys av bolagets budget, tre-årsplan och prognoser
Jobba med ständiga förbättringar av området genom att identifiera, föreslå och driva förbättringsåtgärder gärna genom standardisering, automatisering och digitalisering.
Projektarbete gemensamt med vår Accounting Business partner.
Övrigt: Start: 2025-12-01, eller så snart som möjligt. Slut: 2026-07-31 Omfattning: 100%, upp till 25 % distansarbete är möjligt. Placering: Malmö Bakgrundskontroll: Bakgrundskontroll av belastningsregistret är en del av processen.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst 5 års erfarenhet av Controlling
Erfarenhet av SAP, QlikSense eller liknande BI-verktyg.
Erfarenhet av arbetet med/ kravställning av standardisering och strukturering av data för att automatisera, digitalisera och visualisera.
Goda kunskaper inom AI
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Haft liknande arbetsuppgifter som i denna roll.
Önskade personliga egenskaper:
Analytisk
Strukturerad Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
