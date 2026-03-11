Controller Till Kaefer AB
Vill du arbeta med controlling i en verksamhetsnära roll där du är en aktiv del av verksamhetens framgång? Då är det här en tjänst för dig!
Om KAEFER AB
KAEFER AB är en del av den globala KAEFER-koncernen, en internationell leverantör av tekniska industriservicetjänster inom bland annat isolering, ställningsbyggnad, ytskydd och tillträdeslösningar. Bolaget verkar inom flera branscher och driver en omfattande projektverksamhet i Sverige.
Verksamheten kännetecknas av många parallellt pågående projekt, hög teknisk kompetens och en stark internationell koppling.
KAEFER AB rapporterar enligt IFRS och har en tydlig struktur för ekonomisk uppföljning och projektstyrning. Ekonomiavdelningen består av CFO, controller och tre ekonomiassistenter.
Om uppdraget
Som Controller på KAEFER är du ett nära affärsstöd till projektledarna med fokus på att skapa ekonomisk kontroll och säkerställa att projekten utvecklas enligt plan. Ditt uppdrag är att följa upp, analysera och kvalitetssäkra projektens ekonomi - så att kostnader och intäkter hamnar rätt och att beslutsunderlagen håller hög kvalitet.
Verksamheten bedrivs i en omfattande projektmiljö, vilket ställer krav på struktur, noggrannhet och en löpande dialog med ansvariga i organisationen. Du arbetar proaktivt med uppföljning och agerar bollplank i ekonomiska frågor, med målet att bidra till god lönsamhet och minskad risk i projekten. Rollen innebär att du inte bara följer upp siffror - du är med och driver projekten framåt genom att ge projektledarna rätt förutsättningar att fatta välgrundade ekonomiska beslut.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Löpande uppföljning av projekt i förhållande till budget, kalkyl och prognos
Uppdatering och kvalitetssäkring av prognoser
Analys av projektmarginaler, kostnadsutveckling och gemensamma kostnader
Säkerställa korrekt projektbokföring och rättvisande kostnadsfördelning
Uppföljning av underentreprenörer och avtal ur ett ekonomiskt perspektiv
Kontroll och uppföljning av projektrelaterade resurser och material
Aktiv affärsdialog med projektledare kring lönsamhet, risker och åtgärdsplaner
Tjänsten är placerad på kontoret i Stora Höga. Samtidigt är detta en roll som innebär resande inom Sverige. Du arbetar nära projektverksamheten och behöver därför regelbundet besöka filialerna runt om i landet. Resor är en naturlig och återkommande del av uppdraget och förutsätter att du trivs i en rörlig och verksamhetsnära roll.
Anställningsform
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult hos KAEFER. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda på kontorstider. Planerad start är omgående eller enligt överenskommelse.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
Minst 3-5 års erfarenhet som Controller inom bygg- och industriservicebranschen
Högskoleutbildning inom ekonomi
Erfarenhet av SAP
Mycket goda kunskaper i Excel och gärna Power BI
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkortPubliceringsdatum2026-03-11Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och analytisk med en hög grad av noggrannhet. Du har ett starkt affärsfokus och drivs av att skapa resultat genom god ekonomisk kontroll och tydlig uppföljning. I dialogen med projektledare är du trygg, kommunikativ och pedagogisk, samtidigt som du har integritet och vågar utmana när det behövs.
Du är flexibel och anpassningsbar i en föränderlig projektmiljö, trivs med att arbeta självständigt och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och bygger förtroende i organisationen genom att kombinera professionalism med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Låter det här som en intressant tjänst för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
