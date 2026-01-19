Controller till ett lärosäte
Vi söker en Controller till ett lärosäte i Stockholm! Du kommer att ansvara för den ekonomiska handläggningen av projekt, från budgetering vid ansökan till rapportering av projektet. Arbetet sker i nära samarbete med lärosätets forskare.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Controller är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-02-01 och beräknas pågå till och med ungefär 2026-10-31. Det finns möjlighet till eventuell förlängning. Arbetet kommer främst att ske på plats i lärosätets lokaler.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Genomgått utbildning inom aktuellt område
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som controller
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper i analysverktyg (exempelvis QlikView, Insikt och Power BI)
• Kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Erfarenhet av statlig redovisning
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
• Erfarenhet av ekonomiarbete kopplat till forskningsfinansierade projekt vid statlig myndighet, universitet eller annan forskningsmiljö
• Arbetat med budget och prognosuppföljning för bidragsfinansierade projekt vid statlig myndighet, universitet eller annan forskningsmiljö
• Arbetat med EU-finansierade projekt inklusive rapportering vid statlig myndighet, universitet eller annan forskningsmiljö
• Erfarenhet av att arbeta i ekonomisystemet Unit4 (Agresso)
• Erfarenhet av rapportering till finansiärer i enlighet med avtal
• Erfarenhet av att ha arbetat i HR-systemet HR-plus Visma.
• Kunna inkomma med två (2) referensuppdrag som genomförts under de senaste tre åren (sedan december 2023). Referensuppdragen skall vara inom samma område, samma omfattning och liknande uppgifter för det som söks i denna roll.
• Vara tillgänglig för intervju under vecka 6.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Sista ansökningsdag är 2026-02-01.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
