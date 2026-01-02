Controller till Eltel
2026-01-02
Nu har du möjlighet att bli en del av ett unikt och samhällsviktigt infrastrukturprojekt i rollen som Controller inom Förbifart Stockholm. Du kliver in i ett komplext och spännande projekt inom en av världens längsta vägtunnlar, där du får arbeta nära erfarna aktörer och bidra till utvecklingen av avancerade tekniska system för framtidens transportinfrastruktur.
Vad erbjuder vi?
Säkerhet, god arbetsmiljö och långsiktighet är högt prioriterade delar av verksamheten.
Arbete inom ett omfattande och samhällsviktigt infrastrukturprojekt.
Organisationen är väletablerad på den svenska marknaden.
Del av ett engagerat och kompetent team med stark sammanhållning och hög yrkesstolthet.
Trygga anställningsvillkor med goda förmåner.
Du blir en del av en stabil arbetsgivare med verksamhet på flera platser i landet.
"Vi erbjuder dig möjligheten att etablera ett stort nätverk på kort tid. Vi på Förbifart Stockholm är ett glatt och trevligt gäng som beskrivs som engagerade, kompetenta och roliga. Vi har ett trevligt och lättsamt klimat. Din roll kommer vara varierande, målinriktad, kontaktskapande och spännande, men det bästa av allt är att du får möjligheten att vara med och driva detta spännande projekt framåt tillsammans med kompetenta kollegor!
En anställning på Eltel innebär att du är med och bidrar till att Sveriges kritiska infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk fungerar. Hos oss får du stor variation i dina arbetsuppgifter och frihet tillsammans med mycket ansvar. Det är viktigt för oss att du trivs och utvecklas i ditt arbete, det finns således stora möjligheter att växa med oss om du vill - både inom din roll och genom att testa nytt. Vidare satsar vi på säkerheten och erbjuder en god arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Med våra drygt 20 år på marknaden och närvaro i hela Sverige är Eltel en trygg arbetsgivare".Mer information om företaget ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Akademisk examen inom ekonomi, redovisning eller motsvarande
Minst 10 års erfarenhet av ekonomiarbete varav minst 5 år i entreprenadverksamhet
Erfarenhet av installations-, anläggnings- eller byggprojekt
Erfarenhet av ekonomiska analyser, finansiella rapporter, budgetar och prognoser
God affärsförståelse
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Dokumenterad mycket god/avancerad kunskap i Excel
Erfarenhet av IFS är meriterande.
Som person är du tydligt kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer i olika sammanhang. Du är flexibel och anpassningsbar, med förmågan att snabbt sätta dig in i nya förutsättningar och arbeta effektivt även när förutsättningarna förändras. Ditt arbetssätt präglas av noggrannhet och struktur, och du har en stark analytisk förmåga som gör att du kan se både detaljer och helhet samt fatta välgrundade beslut i ditt arbete.
Vad innebär rollen?
Förbifart Stockholm är en av de längsta tunnlarna för biltrafik i världen. Eltel är en samarbetspartner till Yunex Traffic och har tillsammans fått i uppdrag av Trafikverket att installera tele-, styr- och övervakningssystem för ny sträckning av E4, Förbifart Stockholm. Som Controller i projektet är du med och bidrar till kvalitet, struktur och tillförlitlighet i budget, uppföljning och prognos för projektet, samt analysera resultat och skapa underlag för att stödja välgrundade beslut.
I din roll ansvarar du för:
Analysera och följa upp kostnader i realtid för att säkerställa att projektet håller sig inom budgetramarna. Även ha en central roll i löpande ekonomisk uppföljning med många kontaktytor.
Delta i utvärdering av projektets kostnadsutveckling och identifiera besparingspotentialer
Skapa finansiella rapporter till projektledningen
Leda arbetet med uppföljning och sammanställning av budget och prognos för projektet
Ansvara för löpande fakturering, samt ansvara för framtagande av ekonomiska rapporter och dataunderlag
Sammanställa de ekonomiska konsekvenserna av UR, ÄTA och hinder, samt rapportera till kommersiellt ansvarig.
Rollen är varierande, målinriktad och tydligt kontaktskapande, med många kontaktytor och en central funktion i projektets framdrift. Du får möjlighet att vara delaktig i att driva projektet framåt tillsammans med erfarna och kunniga kollegor. Eltel har sitt kontor i Bromma och arbetstiderna är 07:30-16:30 måndag-fredag.
Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister och ekonomisk stabilitet är ett krav. Bakgrundskontrollen består av offentlig information som hanteras konfidentiellt. Intresserad? Skicka in ansökan snarast då urval sker löpande. Varmt välkommen med eventuella frågor till ansvarig rekryterare Elida Rhodin.
