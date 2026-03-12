Controller/redovisningsekonom
Vi söker nu en controller eller redovisningsekonom för ett konsultuppdrag hos en kund inom VA- och energibranschen i Skaraborg. Rollen passar dig som är trygg, självgående och snabbt kan sätta dig in i verksamheten och bidra med din kompetens.
Vi välkomnar både dig som arbetar interim via eget bolag och dig som har några års erfarenhet inom området och vill bli anställd som konsult hos OnePartnerGroup.
Om uppdraget
Uppdraget omfattar 50-100 % med start omgående och sträcker sig fram till slutet av september. Du arbetar med klassiska controlleruppgifter och behöver kunna vara på plats 3-4 dagar i veckan. Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta nära verksamheten, analysera och stötta i ekonomiska beslutsunderlag - i en organisation med ett viktigt samhällsuppdrag.
När du blir en av oss
Oavsett om du är interimskonsult med eget bolag eller blir anställd konsult hos OnePartnerGroup finns vi med som en trygg partner genom hela uppdraget.
Är du interimskonsult fakturerar du oss via ditt eget bolag.
Är du anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag.
Hos oss får du en dedikerad kontaktperson som stöttar dig genom hela processen, och vi matchar dig långsiktigt med uppdrag där din kompetens kommer till sin rätt. OnePartnerGroup finns lokalt på ett 50-tal orter - alltid nära dig och våra kunder.Publiceringsdatum2026-03-12Så ansöker du
Visa ditt intresse genom att enkelt ansöka via onepartnergroup.se. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare Kiku) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten, därefter kontaktar vi dig via mail eller telefon för återkoppling. Vi arbetar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
För frågor är du välkommen att ta kontakt med Julia Hillerström på 079-073 48 97 eller julia.hillerstrom@onepartnergroup.se
