Controller med systemansvar
2026-04-01
- Vill du arbeta med controlling och utveckling av rapporteringsverktyget Hypergene i en statlig verksamhet där du bidrar till utvecklingen i Stockholms län?
• Motiveras du av att skapa strukturer och att driva förbättringar och effektiviseringar?
• Har du ett intresse för systemhantering?
Då är vi nyfikna på att få veta mer om dig!
Nu söker vi på Länsstyrelsen i Stockholms län en controller med systemansvar till enheten för ekonomi och styrning.
Vad ingår i rollen?
En stor del av ditt arbete kommer vara att hantera vårt uppföljnings- och rapporteringssystem Hypergene. Systemet har kopplingar till både ekonomisystemet Unit4 ERP och ärendehanteringssystemet Platina. Förvaltningen av systemet och utvecklingen av rapportverktyget blir en av dina huvuduppgifter.
Som controller på Länsstyrelsen i Stockholm är du en del i det myndighetsövergripande arbetet med planering och uppföljning. Utöver det ansvarar du för stödet till en av våra avdelningar vid budget, prognos och löpande i avdelningens arbete med olika projekt. Du är strateg och representerar en nyckelkompetens som har myndighetslednings uppmärksamhet.
Du kommer också att tilldelas ytterligare uppgifter kopplat till uppföljningen, beroende på vilka erfarenheter du tar med dig till oss.
Du ger råd och stöd både internt inom enheten och till övriga delar av länsstyrelsen. I tjänsten kommer även utbildning att ingå, bland annat i Hypergene.
Är du den vi söker?
För den här rollen vill vi att du har:
- Högskole-/universitetsutbildning inom ekonomi, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- flerårig erfarenhet av arbete med Hypergene eller likvärdigt rapporteringssystem,
- flerårig och aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete med controlling inom både ekonomi- och verksamhetsstyrning,
- erfarenhet av arbete och rapportering till myndighetsledning,
- mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift,
- goda kunskaper i Office-paketet, främst i Excel.
Du är bra på att skapa och vårda goda relationer och nätverk. Du är analytisk och identifierar utmaningar och möjligheter med en konstruktiv och lösningsinriktad inställning. Du är en god strateg och tar ansvar med helheten för ögonen och är motiverad och intresserad av att utveckla verksamhetsstyrning. Du är hjälpsam, kommunikativ och konsultativ i ditt sätt att stödja och ge service.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du
- ha förmåga att utifrån en helhetssyn fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv,
- förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen,
- ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Det är meriterande om du har
- erfarenhet av ekonomiarbete i staten,
- erfarenhet av processutveckling.
Mer om oss och rollen
Anställningen är tillsvidare, på heltid och i regel tillämpas provanställning. Vi vill att du börjar så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är placerad på enheten för ekonomi och styrning som består av 13 medarbetare. Enheten ansvarar för redovisning, bokslut, årsredovisning och myndighetens ekonomimodell, samt samordnar myndighetsövergripande processer för planering, budgetering och uppföljning. Rollen som controller ingår i controllergruppen.
Enheten ingår i avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd. Avdelningens övriga enheter är HR, kommunikation samt HUS (hållbarhet, upphandling och service).
Enhetschefen utövar ett tillitsbaserat och engagerat ledarskap och ser det som viktigt att det är både roligt och utvecklande att gå till jobbet.
Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm och det finns möjlighet till distansarbete enligt myndighetens riktlinje.
Som tillsvidareanställd på Länsstyrelsen i Stockholms län kommer du att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Så rekryterar vi
Du kommer att få svara på ett antal urvalsfrågor när du registrerar din ansökan och bifogar ditt CV som ska vara skrivet på svenska. Du behöver inte bifoga något personligt brev till den här ansökan.
Intervjuer sker med start vecka 19, 2026.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.
Om du har frågor
Frågor om rollen besvaras av rekryterande chef Niklas Björklund, tfn 010-223 14 68.
Fackliga kontaktpersoner: Anders Wisén för SACO, Ulrika Holmström och Karolina Embring för ST, samtliga nås via tfn 010- 223 10 00.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Referensnummer: 112-14635-2026
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.
Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.
