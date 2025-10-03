Controller | Lernia | Falköping
2025-10-03
Vill du vara med och driva utvecklingen i en framtidsorienterad och innovativ organisation? På uppdrag av vår kund söker vi Controller till deras anläggning i Falköping för rekrytering - en nyckelroll där du blir en del av det lokala ledningsteamet och får möjlighet att påverka både verksamhet och resultat. Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Denna tjänst avser en rekrytering till en internationell industriverksamhet med stark lokal närvaro i Falköping. Anläggningen är en del av en global koncern som utvecklar och tillverkar tekniska lösningar inom rörelse- och styrteknik. Här kombineras avancerad produktion med ett tydligt fokus på kvalitet, innovation och hållbarhet. Om tjänsten
I denna roll får du ett brett ansvar inom ekonomi och redovisning. Du stöttar chefer och verksamheten med budgetarbete, finansiell uppföljning och rapportering, samtidigt som du säkerställer att interna rutiner och regelverk följs. Du arbetar aktivt med att förbättra processer, driva utveckling inom Lean Accounting och Lean Office samt bidra till framtagning av planer, prognoser och investeringsunderlag. Rollen innebär också nära samarbete med både interna funktioner och internationella serviceenheter, där du har en central uppgift i att garantera korrekta och tillförlitliga ekonomiska underlag.
Om dig
Vi söker dig som är civilekonom med minst tre - fem års erfarenhet inom en liknande roll, gärna från tillverkningsindustrin. Du har god kunskap om internredovisning och standardkostnadskalkylering, och trivs med att arbeta operativt och nära verksamheten. Du har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt, är van vid att arbeta med intern kontroll och compliance men likaså erfarenhet av att omsätta affärsstrategi i ekonomiska beslut. Du är en avancerad användare av Excel, har god systemvana och kommunicerar obehindrat på engelska. Erfarenhet av SOX är meriterande.
