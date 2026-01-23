Controller inom lokalförsörjning
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret / Controllerjobb / Sundsvall Visa alla controllerjobb i Sundsvall
2026-01-23
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret i Sundsvall
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Vi söker en controller till avdelningen för ekonomi och verksamhetsstyrning som vill vara med och utveckla processer kopplat till lokalförsörjning i en av kommunens centrala funktioner.
Vi erbjuder en tjänst med varierande och utvecklande arbetsuppgifter där du får möjlighet att kombinera din erfarenhet med ett utvecklingsperspektiv och bidra till att göra skillnad.
Avdelningen Ekonomi och verksamhetsstyrning ansvarar för att säkerställa och utveckla effektiva och ändamålsenliga processer och ger ett kvalificerat stöd till kommunens förtroendevalda, förvaltningar och bolag. Här får du möjlighet att bidra till helheten genom kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning och samtidigt vara med och driva förändring. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team som tillsammans arbetar för att stärka kommunens långsiktiga hållbarhet och kvalitet. Avdelningen leds av ekonomidirektören och erbjuder en miljö där du får växa, påverka och ta en viktig roll i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Så här bidrar du i rollen som controller inom lokalförsörjning
Ditt huvudansvar är att på en övergripande nivå samordna och styra kommunens lokalfrågor i nära samarbete med Drakfastigheter och lokalstrateger på förvaltningarna. Rollen omfattar även ansvar för investeringsprocessen ur ett planerings- och uppföljningsperspektiv. I dina arbetsuppgifter ingår också att leda effektiviseringsprogram inom lokalområdet tillsammans med förvaltningarnas lokalstrateger
Du kommer även att bidra till utvecklingen av kommunens processer, metoder och principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning och vara ett kvalificerat stöd till chefer och ledning. Rollen innebär också att du genomför kommunövergripande utredningar och ekonomiska analyser som stödjer strategiska beslut och långsiktig utveckling.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten, som exempelvis teknik, ekonomi, fastighetsekonomi, samhällsbyggnad eller annat relevant område. Du har även erfarenhet som controller samt god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska. Tjänsten kräver god digital förmåga.
Vi ser det som meriterande med:
- erfarenhet inom lokal- och fastighetsområdet med förmåga att koppla ihop ekonomiska och verksamhetsmässiga sammanhang.
- erfarenhet av att arbeta på strategisk nivå
- erfarenhet av att arbeta med förändringsledning och projektledning
Som person är du självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och planerar, organiserar samt prioriterar arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt. Du har en god analytisk förmåga och trivs med att arbeta med komplexa frågeställningar. Du sätter upp tydliga tidsramar och säkerställer att de hålls.
Du har förmåga att se helheter och ta hänsyn till ett större perspektiv, förstår din roll i organisationen och agerar med hela verksamhetens bästa i fokus. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och skapar förtroendefulla relationer genom ett lyhört och professionellt arbetssätt i samverkan med kollegor och andra aktörer. Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/24". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Kontakt
Niklas Kallin 0725932930 Jobbnummer
9702494