Avdelningsbeskrivning
Sektionen IT vid Lunds universitet är en central del av universitetets digitala utveckling.
Vi arbetar nära utbildning, forskning och administration för att leverera säkra, moderna och användarvänliga IT-tjänster. Vi erbjuder och levererar IT-tjänster till universitetets olika delar utifrån deras behov, både i form av köp- och säljfinansierade samt grundfinansierade tjänster.
Som controller/ekonomiansvarig tillhör du Avdelning Stab på Sektionen IT. Avdelningens uppdrag är att stötta sektionen med expertis inom ekonomi, administration och övergripande IT-arkitektur. Mer information om Sektionen IT hittar du https://www.it.lu.se/start.
Hos oss möter du en dynamisk miljö där innovation, samarbete och kvalitet står i fokus. Tillsammans skapar vi lösningar som stödjer universitetets vision och framtid - och vi söker dig som vill vara med och driva den resan framåt.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Som anställd på Sektionen IT får du möjlighet att arbeta i en inspirerande, spännande och skiftande miljö. Eftersom det är viktigt för vår verksamhet att ha ett lätt och tillgängligt stöd, arbetar vi oftast på plats, även om vi både har flextidsavtal och möjlighet till distansarbetsavtal efter överenskommelse. Nära och tät kontakt med övriga avdelningar är viktigt för att förstå vår verksamhet och kunna lyckas väl i rollen.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som Controller/Ekonomiansvarig på Sektionen IT har du en central och ansvarsfull roll. Ditt huvuduppdrag är att driva, planera, organisera och följa upp alla ekonomiska aspekter av sektionens verksamhet. Vår målsättning är att öka transparens, kvalitet, effektivitet och långsiktighet i sektionens ekonomiarbete. För att lyckas behöver du förstå IT-verksamhetens behov och utmaningar för att kunna bidra till sektionens övergripande måluppfyllelse.
Du jobbar nära sektionens ledning och ansvarar för att det ekonomiska perspektivet finns med i strategiska, taktiska och operationella beslut. Vi ser gärna att du har erfarenhet av controlling och ekonomi från IT-sektorn. I rollen ingår även viss systemförvaltning av ekonomisystemen. Du deltar också i ett universitetsövergripande nätverk för ekonomer som spänner över hela universitetet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
- Ansvara för och driva det övergripande ekonomiska arbetet på sektionen.
- Utveckla och förvalta sektionens ekonomiska modeller för både köp/sälj-verksamheten och den grundfinansierade verksamheten.
- Driva och utveckla processer för budget, löpande uppföljning och ekonomiska analyser.
- Ansvara för finansiell rapportering, riskhantering och intern kontroll.
- Hantera frågor kring investeringar och strategier för långsiktig finansiell hållbarhet.
- Leverera tydliga och pedagogiska ekonomiska rapporter som används både internt och av beställare från andra delar av universitet.
Kvalifikationer
Du som söker ska ha:
- Relevant akademisk utbildning inom ekonomi, alternativt utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig.
- Dokumenterad mångårig erfarenhet av att arbeta med och vidareutveckla ekonomimodeller, ekonomistyrning, finansiell analys och budgetprocesser.
- God förståelse för redovisningsprinciper.
- Stark analytisk förmåga.
- God förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt samt uppkomna förändringar.
- Erfarenhet av att driva förändringsarbete och förbättra arbetsprocesser.
- God förmåga att pedagogiskt kommunicera ekonomi tydligt och effektivt, i tal och skrift, både inom sektionen och utanför sektionen.
- God svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande kunskaper och erfarenheter
- Erfarenhet av ekonomiarbete inom komplexa organisationer, gärna inom den statliga forsknings- och utbildningssektorn.
- Erfarenhet av att ha arbetat i en IT-verksamhet, tex som controller, projektledare, produktägare, beställare eller systemförvaltare.
- Erfarenhet av att driva projekt eller vana av att arbeta i projektform
Erfarenhet av att nyttja AI-verktyg som stöd i arbetet
Du är proaktiv och lyhörd, har lätt för att samarbeta, både inom och utanför din grupp, har ett strukturerat arbetssätt samt trivs med att jobba i en komplex miljö.
Du tar ansvar för och stöttar sektionens chefer i deras arbete med den löpande ekonomin och är inte rädd för att kavla upp ärmarna för att hjälpa till där det behövs. Du är bra på att kommunicera enkelt och tydligt och du vet att öppenhet, tydlighet, lyhördhet och stöd är nyckeln till ett effektivt samarbete. Därtill är det är viktigt att du kan förklara komplexa frågeställningar på ett pedagogiskt sätt.
För att vara framgångsrik i rollen bör du ha en god förmåga att tänka både analytiskt och strategiskt. Du ser helheten samtidigt som du kan förstå detaljerna och du hanterar utmaningar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du har integritet och ett engagemang som smittar av sig.
Självklart är du en inspiratör för andra och bidrar till ett tryggt och öppet arbetsklimat, såväl inom som utanför gruppen. Vidare har du lätt för att se helheten samt växla mellan olika perspektiv. Vi vill att du är nyfiken, flexibel och öppen!
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Rekryteringen avser 1-2 tjänster. Anställningen är tills vidare med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Skicka in din ansökan senast 11/1 2026.
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven och varför du är intresserad av anställningen samt ett CV. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av examen, betyg, intyg, rekommendationsbrev, uppgifter till referenser etc).
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
