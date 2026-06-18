Controller bokslut och analys
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2026-06-18
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Vill du arbeta i en verksamhetsnära roll där du får kombinera analys, affärsförståelse och ekonomistyrning? Vi söker en controller som vill bidra till verksamhetens utveckling genom kvalificerade analyser och ett proaktivt ekonomiskt stöd. Hos oss på Serviceförvaltningen i Eskilstuna kommun blir du en del av en organisation med tydlig riktning framåt. Här arbetar vi tillsammans för att skapa värde för hela kommunkoncernen genom smarta, effektiva och kvalitativa ekonomitjänster.
Enheten för bokslut och analys består av cirka 30 kollegor som drivs av utveckling, samarbete och kvalitet. Just nu befinner vi oss i en spännande fas där digitalisering och förbättrade arbetssätt står i fokus.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Som controller har du en nyckelroll i kommunens ekonomistyrning och hjälper verksamheten att fatta välgrundade beslut. Du arbetar brett inom ekonomiområdet med budget, prognoser, ekonomisk uppföljning, analys samt redovisnings- och bokslutsarbete. Rollen kombinerar ett verksamhetsnära arbete med ett tydligt utvecklingsperspektiv. Du driver och medverkar i arbetet med att utveckla processer, rutiner och arbetssätt för en effektiv och kvalitetssäkrad ekonomihantering.
En viktig del av uppdraget är att stödja chefer i ekonomiska frågor. Genom analyser, uppföljningar och beslutsunderlag hjälper du verksamheten att förstå ekonomiska samband och fatta välgrundade beslut. Du samverkar med ekonomichefer, verksamhetschefer och enhetschefer inom kommunens olika förvaltningar och bidrar till att stärka den ekonomiska styrningen i organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi om minst 180 högskolepoäng, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att självständigt ansvara för ekonomistyrning inom ett verksamhetsområde, en avdelning eller motsvarande. Genom tidigare arbete som controller eller inom redovisning eller revision har du utvecklat en god förmåga att analysera, följa upp och ta fram beslutsunderlag för chefer och ledning. Du har en stark analytisk förmåga och är van att identifiera avvikelser, trender och ekonomiska samband. Du har erfarenhet av att koppla mål och uppdrag till ekonomiska analyser och uppföljningsmodeller.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete. Du har deltagit i eller drivit initiativ för att utveckla ekonomiska processer, uppföljningsmetoder eller styrningsmodeller. Erfarenhet av projektledning, digitalisering eller andra förbättringsuppdrag är meriterande. Har du dessutom arbetat i en större organisation, till exempel inom kommunal eller offentlig verksamhet är det en fördel. Du har goda kunskaper i Microsoft Office och använder Excel på en avancerad nivå. Det är meriterande om du har arbetat med BI-verktyg som Power BI, Qlik eller liknande.
Du är analytisk, strukturerad och har lätt för att se både detaljer och helhet. Du arbetar noggrant och systematiskt, tar ansvar för dina uppgifter och agerar med hög integritet i. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga, där du på ett pedagogiskt sätt kan förklara ekonomiska samband för olika målgrupper och bygga förtroendefulla relationer. Du är professionell, serviceinriktad och trygg i en roll där du bidrar med stöd, struktur och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi har löpande urval och intervjuer. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse, snarast möjliga.
Arbetstid: Dagtid.
Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261969". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Moa Hennström moa.hennstrom@eskilstuna.se Jobbnummer
9971095