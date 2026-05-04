Controller
Försvarsmakten / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du bidra till Sveriges säkerhet i en digitaliserad värld?
Försvarsmakten spelar en avgörande roll i att utveckla och stärka Sveriges cyberförsvar. Som en del av totalförsvaret arbetar vi varje dag för att skydda våra system mot avancerade hot från främmande aktörer.
Nu söker vi en engagerad och utvecklingsorienterad controller till Cyberförsvarsledningen (CFL).
Hos oss på Cyberförsvaret, får du möjlighet att arbeta med intressanta arbetsuppgifter och för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas.
Om rollen
Som controller på ekonomifunktionen kommer du att vara både stöd mot verksamheten och ansvara för den ekonomiska rapporteringen. Du kommer arbeta med planering, uppföljning, analys, prognos och rapportering. Arbetet innebär ett nära samarbete med ekonomifunktionen. Befattningen ställer höga krav på god kommunikation- och samarbetsförmåga.
Vi arbetar i en anslagsfinansierad verksamhet som både hanterar nationella som internationella samarbeten.
Läs gärna mer om oss och vår verksamhet här: https://www.forsvarsmakten.se/om-forsvarsmakten/organisation/stridskrafter/cyberforsvar/om-cyberforsvar/
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för den ekonomiska planeringen, uppföljningen, analysen, prognosen och rapporteringen både på lång och kort sikt
Delta i utvecklingen av ekonomistyrning
Övriga arbetsuppgifter inom funktionen
Rollen innebär varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter att påverka och utveckla arbetssätt.
KRAVPubliceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom ekonomi alternativt annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig
Några års aktuell arbetslivserfarenhet, gärna i en större organisation/myndighet, avseende ekonomiarbete innehållande planering, uppföljning, analys, prognostisering och rapportering
God datorvana
Goda kunskaper att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska
Meriter
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i statlig myndighet
Erfarenhet av Försvarsmaktens affärssystem SAP/PRIO/S4Hana
Körkort klass B
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande, strukturerad, driven och kommunikativ. Du behöver kunna förhålla dig till deadlines och leverera med kvalitet. Att arbeta självständigt är en förutsättning precis som att arbeta tillsammans. För oss är det viktigt att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Hos oss värdesätter vi olika perspektiv och erfarenheter - vi välkomnar därför sökande med olika bakgrunder.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare (6 månaders provanställning)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Resor förekommer, både inom och utanför Sverige
Tillträde enligt överenskommelse
Fackliga representanter nås via: cyberintresse@mil.se
Frågor om tjänsten besvaras på: cyberintresse@mil.seSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-18, urval och intervjuer sker löpande.
Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattningen samt svarar på dessa två urvalsfrågor.:
Hur säkerställer du att ekonomisk uppföljning och rapportering följer gällande lagar och riktlinjer inom statlig myndighet?
Ge ett exempel på hur du har arbetat med budget eller prognos i en politiskt styrd organisation?
Mejla din ansökan enligt ovan till: cyberintresse@mil.se
Ange följande referens när du ansöker: [260428]
• -------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
107 85 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9889970