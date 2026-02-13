Controller
Östra Göinge kommun / Controllerjobb / Östra Göinge Visa alla controllerjobb i Östra Göinge
2026-02-13
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östra Göinge kommun i Östra Göinge
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Har du ett stort engagemang och drivs du av ett resultat som är lite bättre än gårdagens? I så fall kommer du att trivas med vårt arbetssätt Göingemodellen. I Göingemodellen har alla medarbetare möjligheten att påverka och beslut fattas ofta nära verksamheten. Här tillämpas tillitsbaserad styrning, på riktigt.
Vill du arbeta nära verksamheten, bidra till strategiska beslut och vara med och utveckla ett av kommunens mest samhällsviktiga områden? Östra Göinge kommun söker nu en driven och analytisk Controller som vill vara en nyckelperson i verksamhetsområdet samhällsutveckling.
Vi söker nu en controller som vill vara med på vår fortsatta utvecklingsresa. Du blir en del av ekonomienheten - en kompetent och engagerad grupp på nio personer - med placering i vårt moderna kommunhus centralt beläget i Broby, mitt i "Skånes Gröna Hjärta". Pendlingen är smidig med flera bussavgångar varje timme.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som Controller får du en central funktion i kommunens ekonomistyrning. Du arbetar nära cheferna inom samhällsutveckling och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Tillsammans bidrar ni till kloka ekonomiska beslut och en stabil styrning.
Verksamhetsområdet samhällsutveckling består av flera olika verksamheter med varierande uppdrag och behov. Som controller ger du cheferna ett kvalificerat, pedagogiskt och verksamhetsnära stöd i budget-, uppföljnings- och prognosarbete. Du arbetar tillsammans med chefer som har olika nivåer av erfarenhet inom ekonomi, och därför vill vi att du har lätt för att anpassa ditt stöd utifrån deras förutsättningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ge verksamheten kvalificerat stöd genom ekonomisk rådgivning, analys och rapportering.
Ge cheferna stöd i budgetarbetet och ansvara för den ekonomiska uppföljningen och prognoserna för verksamhetsområdet samhällsutveckling samt kommunens investeringsprojekt.
Bidra med analys och underlag i ledningsgruppen och medverka i det strategiska arbetet.
Driva och utveckla arbetet med anläggningsredovisning och anläggningstillgångar, investeringar och projektredovisning för att ge verksamheten ett stabilt ekonomiskt stöd.
Vara delaktig i och driva utveckling av ekonomiska processer, rutiner och arbetssätt tillsammans med ekonomienheten.Kvalifikationer
Skallkrav för tjänsten:
• Högskoleexamen i ekonomi
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande kvalifikationer:
Vi ser gärna att du har minst två års erfarenhet som controller eller från annan kvalificerad ekonomifunktion, gärna inom offentlig sektor. Du trivs i en roll med både strategiska och operativa inslag och motiveras av att arbeta nära verksamheten.
Du är lösningsorienterad, analytisk, strukturerad och kommunikativ och har en förmåga att göra ekonomi begripligt och användbart för andra. Du skapar goda relationer, bygger förtroende och bidrar till en positiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö. Samtidigt är du självgående, tar initiativ och agerar proaktivt när verksamheten behöver vägledning. Du är bekväm med att arbetstempot växlar och hanterar perioder med högre intensitet på ett strukturerat sätt.
Vi ser gärna också att du har erfarenhet av controllerarbete kopplat till investeringar, anläggningsredovisning och projektuppföljning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
ÖVRIGT
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Det innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306326". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Budget- och redovisningschef
Caroline Biltmo caroline.biltmo@ostragoinge.se 044-775 60 86 Jobbnummer
9742196